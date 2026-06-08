Tormenta geomagnética hoy 8 de junio ¿A qué hora ocurrirá y cuáles son los riesgos?

Tormenta geomagnética entre hoy y mañana. El fenómeno ha sido clasificado entre los niveles G2 y G3, considerados moderado y fuerte. (MAREK PIWNICKI)

El Centro de Predicción del Clima Espacial, institución encargada de monitorear las condiciones solares y espaciales alrededor de la Tierra, emitió un aviso sobre una tormenta geomagnética que se desarrollará entre hoy y mañana (8 y 9 de junio). Esto se debe a la llegada de una Eyección de Masa Coronal (CME, por sus siglas en inglés), la cual influirá directamente en la actividad geomagnética del planeta.

A G3 geomagnetic storm Watch has been issued for 8 Jun, and a G2 geomagnetic storm Watch has been issued for 9 Jun for the anticipated arrival of the CME that left the Sun on 6 Jun. Stay tuned for updates! pic.twitter.com/hXjzAX9Io4 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) June 6, 2026

“Se ha emitido un aviso de tormenta geomagnética G3 para el 8 de junio, y un aviso de tormenta geomagnética G2 para el 9 de junio, debido a la llegada anticipada de una Eyección de Masa Coronal que salió del Sol el 6 de junio. ¡Manténgase atento a las actualizaciones!“.

Estos eventos han sido clasificados en las escalas de alerta G3 y G2, utilizadas para medir la intensidad de las tormentas geomagnéticas. Dentro de una escala que va del 1 al 5, corresponden a niveles considerados fuertes y moderados, respectivamente.

¿Cómo se origina una tormenta geomagnética y qué efectos tiene en la Tierra?

Este fenómeno es consecuencia de la actividad solar, específicamente de una Eyección de Masa Coronal, una erupción de plasma y campos magnéticos que se origina en la corona del Sol y se desplaza por el espacio. De acuerdo con el centro de predicción, la tormenta derivada de esta eyección es poco común pero no inusual.

Los efectos en la Tierra, en los niveles previstos para estas tormentas, no representan un motivo de alarma para la población. Las principales alteraciones suelen afectar a tecnologías como los sistemas de navegación móvil, las comunicaciones por radio y, en algunos casos, las redes eléctricas, donde pueden registrarse fluctuaciones de voltaje. Sin embargo, la mayoría de las tecnologías modernas cuentan con protocolos diseñados para mitigar los riesgos asociados a estos fenómenos.

Posible avistamiento de auroras boreales

Otro de los efectos de las tormentas geomagnéticas es la aparición de auroras boreales, que pueden ser visibles en latitudes más al sur, a diferencia de su presencia habitual en latitudes cercanas al Círculo Polar Ártico.

Las auroras boreales son el resultado de la interacción entre las partículas cargadas del viento solar y el campo magnético de la Tierra. Cuando estas partículas alcanzan la atmósfera terrestre, transfieren energía a los gases presentes en ella, provocando la emisión de luz y dando origen a espectáculos luminosos en el cielo.