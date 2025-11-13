Desmantelan en Ecuador red de narcotráfico internacional; contaba con ramificaciones en España

Agentes de Ecuador en un operativo en Guayaquil (@JohnReimberg/x)

La Policía de Ecuador desarticuló una red de narcotráfico internacional que funcionaba dentro del país y que tenía ramificaciones en España, esta había enviado estupefacientes valorados en 300 millones de dólares hacias países de Europa y África, así lo informó este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

Agentes realizaron en la madrugada ocho allanamiento simultáneos en los municipios de Samborondón, Naranjal y Daule, pertenecientes a la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde detuvieron a 11 personas, presuntos miembros de esta organización.

“Esta investigación, activa hace 3 años, involucraba una red de tráfico de drogas que movía cerca de 300 millones de dólares dentro de tres compañías exportadoras que pasaron de tener movimientos económicos mínimos a millonarios en poquísimo tiempo”, publicó Reimberg en su cuenta de X.

Asimismo, añadió que la droga había sido enviada a Bélgica, Países Bajos, España y Libia, en complicidad con otras 11 personas, ciudadanos albaneses y españoles quienes fueron arrestados en España.

“Acabaremos hasta con la ultima economía criminal. Iremos atrás de cada uno de quienes están atrás de estas estructuras”, finalizó.