Acnur denuncia éxodo de 100 mil personas de Al Fashery por conflicto armado en Sudán

La crisis humanitaria se agrava en Sudán

Crisis humanitaria — La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), denunció que se registra un éxodo de más de 100,000 personas de la ciudad sudanesa de Al Fasher, dos semanas después que rebeldes paramilitares tomarán esta región.

Asimismo, se reporta que otras 50,000 personas han sido desplazadas por la violencia en la cercana región de Kordofán.La responsable de Acnur en Port Sudán, Jacqueline Wilma Parlevliet, señaló que tres cuartas partes de las 100,000 personas que han abandonado esta zona, del que fuera el último bastión del ejército sudanés en Darfur ya eran desplazados.

La fuente señaló que algunas estimaciones cifran en 50,000 las personas que permanecen en Al Fasher, donde se han denunciado graves atrocidades por parte de los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tras tomar la ciudad el 26 de octubre.La representante de Acnur refirió que sobre quienes han dejado Al Fasher, que algunos están intentando llegar a lugares tan alejados como Ad Dabbah, en el estado Norte de Sudán, ciudad a más de dos semanas y 1.500 kilómetros de camino.

Unas 2,000 personas que huyen de Darfur y Kordofán han llegado a Ad Dabbah, indicó Jacqueline Wilma Parlevliet que esa ciudad ya acogía antes a 35,000 desplazados que dejaron Al Fasher durante el largo asedio de año y medio.Agregó que las condiciones en que viven estos desplazados en los lugares de acogida, incluyendo Ad Dabbah o la más cercana Tawila, son muy precarias, con muchos de ellos durmiendo al aire libre y con escaso o ningún acceso a agua, comida y medicamentos.

La representante de Acnur resaltó que “muchas familias llevan días sin comer y los trabajadores sanitarios han alertado de la creciente malnutrición, en especial entre niños y mujeres embarazadas”, advirtió.

Asimismo, Parlevliet renovó el llamado a la comunidad internacional para que incremente sus contribuciones a Acnur, que necesita de urgencia unos 84 millones de dólares para continuar su asistencia a Sudán en 2026 y ha recibido apenas un tercio de los fondos que necesitaba este año.

