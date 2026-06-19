Hombre lanza a niño al recinto de los cocodrilos en zoológico de Inglaterra

Un niño de tres años se encuentra en estado crítico después de caer en el recinto de cocodrilos del zoológico Johnsons of Old Hurst, que se encuentra cerca de Huntingdon, Inglaterra. Como parte de la investigación, la policía del condado de Cambridgeshire ha detenido a un hombre de 30 años, originario de Norfolk, a quien se le acusa de ser sospechoso de intento de asesinato. Asimismo, las autoridades ya dieron a conocer que el niño y el detenido no se conocían.

Tras el accidente pequeño fue trasladado de urgencia al Addenbrooke’s Hospital de Cambridge, en donde permanece ingresado. Ante esto, los médicos informaron que su estado es “crítico pero estable”, esto de acuerdo a la BBC. Sin embargo, ninguna fuente oficial ha aclarado si es que las heridas fueron causadas por mordeduras de los animales.

La jefa inspectora Verity McCann, por su parte declaró: “En este momento estamos hablando con las personas que estaban en el zoológico durante este angustiante incidente para comprender mejor las circunstancias”.

Las primeras investigaciones y según fuentes policiales, parecen señalar que el hombre empujo al niño deliberadamente dentro del recinto, empero aclararon que los detalles continúan bajo revisión.

El portavoz del zoológico, por otro lado expresó: “Nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia”. Asimismo, por respeto a la familia, anunció el cierre temporal del área Tropical House , mientras que el resto del parque sigue abierto.

El zoológico Johnsons of Old Hurst es una instalación familiar que, en su sitio web es descrito como un lugar que “alberga más de 100 fascinantes animales”, entre los que se encuentran cocodrilos, leones africanos y un tigre de Bengala. El habitad de los cocodrilos se encuentra en un antiguo establo que fue reconvertido para tener con grandes piscinas rodeadas de vegetación tropical y pasarelas metálicas elevadas.

En tanto, la representante del distrito, Charlotte Lowe, admitió a la BBC que después de conocer la noticia se siente conmocionada. E igualmente destacó que el recinto contaba con medidas de seguridad, como vidrio Perspex y pasarelas elevadas, ya que se trata de un destino popular.

El comisionado de policía, Darryl Preston, reconoció: “Solo puedo empezar a imaginar el trauma que están viviendo los implicados”. El diputado por Huntingdon, Ben Obese-Jecty, pidió evitar la especulación y confirmó que la policía local está tratando el caso como un “incidente crítico”.

Un vecino de la zona, que prefirió no compartir su identidad, describió haber escuchado “muchas sirenas” y la llegada del helicóptero médico. Por último, Mike Annicelli, otro residente, recordó que la altura de las pasarelas era de 1,2 metros y que el foso de los cocodrilos se encontraba a unos 4,5 metros de profundidad.