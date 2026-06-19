Ataque con explosivos dejó seis policías heridos en Tailandia

Ataque con explosivos en Tailandia

El medio gubernamental Radio Tailandia informó que seis elementos de la policía de dicho país resultaron heridos en un ataque con explosivos en la provincia de Yala, una de las tres regiones del sur del país en las que operan grupos insurgentes separatistas.

La explosión ocurrió a las 8:10 horas (hora local), en donde un grupo de policías se encontraba vigilando la zona fronteriza del distrito de Than To.

“La explosión hirió a seis oficiales: uno sufrió heridas por metralla en el rostro, mientras que los demás presentaron lesiones menores y todos fueron trasladados a un hospital cercano”, declaró el medio oficial en un comunicado.

Por ello, los elementos policiales acordonaron el lugar de los hechos. Además, un equipo especializado aseguró el perímetro y confirmó que no había más artefactos explosivos.

En los últimos años, el sur de Tailandia se han llevado a cabo ataques, debido a que grupos separatistas han exigido la independencia de las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat, predominantemente musulmanas, mientras que el resto del país es mayoritariamente budista.

Hasta 2024, se han registrado que, alrededor de 7 mil 600 personas han fallecido en enfrentamientos en dicha región desde que el movimiento separatista musulmán reanudó la lucha armada en 2004, según la organización Deep South Watch.

El gobierno tailandés y los grupos separatistas han tenido negociaciones intermitentes en Malasia, país que actúa de intermediario desde hace más de una década, sin acuerdos significativos en la actualidad.

Con información de EFE

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