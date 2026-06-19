Trump no descarta operación militar en Cuba: “Tiene una costa preciosa”

La administración de Donald Trump buscan acelerar el cambio de régimen en Cuba (EFE)

En busca de un cambio de régimen — Con la mira puesta en acelerar el cambio de régimen en Cuba, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó llevar a cabo una operación militar en la isla, tal y como ocurrió en Venezuela o Irán.

Entrevistado por el portal de noticias Axios, el republicano comparó la situación en Cuba con las recientes intervenciones militares estadounidenses en Venezuela e Irán, donde apuntó que la proximidad geográfica de Cuba facilitaría una eventual incursión de tropas estadounidenses.

Interrogado sobre una incursión de tropas en la isla para acelerar un cambio en la isla, Trump apuntó que “posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (…) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso”, dijo el presidente al ser preguntado por si una eventual operación en la isla se podría desarrollar de forma “similar” a los recientes operativos contra Caracas y Teherán.

En el mismo tenor, el mandatario republicano señaló que por el momento mantiene una “postura flexible” con respecto a Cuba, ya que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “muy involucrado” en esta cuestión y pendiente de lo que acontece en la isla.

Al hacer un comparativo de lo que sería una operación en Cuba y lo que aconteció en Venezuela, lo que derivó en la captura del exmandatario Nicolás Maduro, Trump refirió que “la diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, apuntó al agregar que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

Las declaraciones del magnate neoyorquino se registran después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, ha apuntado, está “peor” que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero, después de que La Habana presentara la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla.

En tanto, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, presentó el pasado viernes un paquete de reformas estructurales, abordando cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera– con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por Washington.

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