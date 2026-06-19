ICE se deshará de siete almacenes que contemplaba como centros para detener a migrantes

Inmigración en EU

El periódico “The New York Times” informó este viernes que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que controla las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene contemplado deshacerse de siete de los 11 almacenes que compró por mil millones de dólares, con el objetivo de convertirlos en centros de detención para migrantes.

El infñluyente diario estadounidense planea vender o traspasar a otras agencias federales los siete almacenes, en los cuales invirtió 700 millones de dólares para su adquisición, pues al convertirlos en centros de detención era parte de la política antiinmigrante del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No obstante, el nuevo secretario de Seguridad Nacional de EU, Markwayne Mullin, declaró públicamente que quiere que el ICE sea más discreta con las medidas de control migratorio.

“La realidad de crear un nuevo sistema de detención ha resultado compleja, al igual que las promesas de deportaciones masivas han chocado con la complicada burocracia que conlleva intentar expulsar a un gran número de personas”, indicó “The New York Times”.

Por otro lado, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, afirmó que entre los centros que ya no abrirá sus puertas como cventro de detención de migrantes está el que se había adquirido en la región de Roxbury.

“Los planes siempre fueron ilegales: el almacén de Roxbury es un centro logístico diseñado para el manejo de paquetes, no para miles de personas, y no contribuía en absoluto a la seguridad de Nueva Jersey”, expresó Mullin.

La compra de los almacenes, para establecer una red de 24 nuevos centros ocasionó que las comunidades mostraran su oposición por el impacto en los servicios públicos y la economía locales, o tener protestas en su patio, señaló el diario.

La Crónica de Hoy 2026