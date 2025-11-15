EU prueba su bomba nuclear B61-12 sin carga explosiva

La Bomba B61-12 es un arma nuclear con múltiples configuraciones de rendimiento, el más alto de los cuales asciende a 50 kilotones (Especial)

Tensión nuclear — “Las pruebas realizadas entre el 19 y el 21 de agosto dieron resultados positivos, ya que las unidades inertes de la bomba nuclear de gravedad B61-12 fueron transportadas y lanzadas con éxito por un avión F-35, lo que supone un hito importante en la evaluación del rendimiento del arma”, aseguran en un comunicado conjunto los laboratorios nacionales Sandia y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) y fechado el pasado 13 de noviembre.

Jeffrey Boyd, responsable de vigilancia del laboratorio Sandia para los modelos B61-12 y B61-13, subrayó que estas pruebas de vuelo de la bomba termonuclear táctica B61-12 sin su carga explosiva son “la culminación de una enorme cantidad de planificación y esfuerzo por parte de todos los implicados, no solo en Sandia, sino también en muchas otras agencias”, indicó el especialista, en información que destacan agencias internacionales, entre ellas Russia Today.

El especialista refirió que estos ensayos “representan la culminación del mayor alcance de vigilancia de pruebas de vuelo del B61-12 en un año hasta la fecha y el mayor en un año determinado en el futuro previsible”.

Análisis de expertos internacionales en armamento nuclear destacan que la familia de bombas B61 son parte del sistema de este tipo de arsenal para uso aéreo y vigente en la US Air Force.

VARIANTES

Nuevas versiones de la B61 están dentro de los planes futuros de las autoridades de esa fuerza, entre ellas la B61 – 12 ya en servicio, que difiere de su antecesora (B61-11), por disponer un Sistema de Navegación Inercial (INS).

EU eleva la tensión con más pruebas con su arsenal nuclear (Los Alamos National Laboratory)

La Bomba B61-12 es un arma nuclear con múltiples configuraciones de rendimiento, el más alto de los cuales asciende a 50 kilotones.

Los expertos de los laboratorios Sandia y NNSA resaltan en su mensaje tras la culminación del ensayo, que la B61-12 es la variante más moderna de la familia de bombas de gravedad nucleares B61, cuyo primer diseño entró en servicio en 1968.

El mensaje subraya que este cambio en el arsenal nuclear de EU incorpora una capacidad de potencia regulable que permite ajustar su fuerza explosiva a cuatro niveles —desde 0.3 hasta 50 kilotones—. En un proyecto llamado Programa de Extensión de Vida se ha actualizado sus componentes, extendiendo su vida útil en al menos 20 años.

De acuerdo con Russia Today, la evolución de este sistema atómico de EU tiene entre sus objetivos iniciar en 2026 la primera línea de producción de una versión posterior, la B61-13б, con una mayor capacidad contra objetivos militares de gran superficie y fuertemente protegidos.

El Gobierno de Donald Trump ha denunciado que Rusia y China realizan ensayos nucleares secretos (Especial)

Entre los antecedentes que son de conocimiento se destaca que Estados Unidos llevó a cabo en julio pasado el despliegue de bombas nucleares B61-12 en el Reino Unido, el primero de este tipo en el territorio en 17 años.

El Gobierno ruso de Vladímir Putin calificó estas pruebas de “tendencia hacia la escalada de tensiones y la militarización, incluida la nuclear”, toda vez que estos ensayos que ya no son secretos se llevaron a cabo en un contexto de creciente retórica nuclear.

DESAFÍO

En un tono desafiante, en fechas recientes el presidente estadounidense Donald Trump, dijo que su país realizaría pruebas nucleares “bastante pronto” y aseguró que EU tiene “más armas nucleares que cualquier otro” país.

El magnate republicano ha denunciado en varias ocasiones a Rusia y China de realizar ensayos nucleares secretos, algo que ambos niegan.

A finales de octubre pasado Trump comunicó que ha ordenado al Departamento de Guerra iniciar pruebas con armas nucleares “en igualdad de condiciones” con programas similares de otros países.

El anuncio de Washington se registra luego de que Rusia informara sobre pruebas con sus armas innovadoras de propulsión nuclear, como Nurevéstnik y Poseidón, pero Moscú rechazó que se tratara de ensayos nucleares.

