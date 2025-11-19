Rusia ataca Urania con 476 drones y 48 misiles ocasionando la muerte de 20 ciudadanos

Ataque ruso a Ucrania (@DoomoEditorial/x)

Rusia atacó en la madrugada a Ucrania con 476 drones y 48 misiles que dañaron instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en una decena de regiones, ocasionando la muerte de 20 civiles en la región de Ternópil (oeste), así lo informó el presidente Volodímir Zelenski, la Fuerza Aérea y el Servicio de Emergencias ucranianos.

Según la Fuerza Aérea, sus defensas interceptaron 442 drones y 41 de los misiles que fueron lanzados por Rusia en el bombardeo.

Por su parte, Zelenski indicó que el ataque alcanzó en Ternópilun edificio habitacional donde, además de morir 20 ciudadanos, muchos más resultaron heridos.

Asimismo, hizo referencia a las consecuencias del bombardeo para la ciudad de Járkov, en el nororiente de Ucrania, donde se reportaron daños en insfraestructuras energéticas y de transporte.

Igualmente, fueron alcanzadas infraestructuras energéticas en las regiones de Ivano-Frankivsk, donde resultaron heridas tres personas, y Leópolis. Ambas situadas en el oeste del país.

Zelenski afirmó que este nuevo ataque ruso demuestra que “la presión sobre Rusia no es suficiente” y pidió más sanciones a Putin y ayuda adicional a Ucrania para protegerse de los bombardeos enemigos. (Con información de EFE)