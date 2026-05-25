¿Qué es Antrhropic y quién es el dueño de esta IA que tendrá alianza con el Papa y el Vaticano? Conoce quién es Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, y que estuvo presente en la primera encíclica del Papa León XIV (EFE)

Tras la presentación de la primera encíclica del Papa León XIV, donde alertó sobre las implicaciones de la inteligencia artificial, conoce quién es Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, que acompañó al Papa.

Este lunes 25 de mayo, el Papa León XIV, en su primera encíclica “Magnífica Humanitas”, se pronunció al respecto del uso de la inteligencia artificial, señalando que tiene que ser “desarmada”.

Sin embargo, además del mensaje del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial, también despertó el interés de las personas la presencia de Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic, una empresa de IA que prioriza la seguridad.

¿Qué es Anthropic?

Anthropic es una empresa estadounidense de investigación y seguridad de IA. De acuerdo con la propia página de la empresa, Anthropic se dedica a crear “sistemas fiables” y a generar investigaciones sobre las oportunidades y los riesgos de la IA.

Uno de los principales productos de Anthropic es Claude, un modelo de lenguaje a gran escala (LLM, por sus siglas en inglés), utilizado principalmente para tareas de razonamiento, análisis de datos y programación.

Anthropic fue fundada en 2021 por exempleados de OpenAI (empresa responsable de ChatGPT), incluidos los hermanos Dario Amodei y Daniela Amodei, su CEO y presidenta respectivamente.

En febrero de 2026, Anthropic fue valorada en 380, 000 millones de dólares por inversores privados y actualmente tiene acuerdos con Alphabet, la empresa matriz de Google, y con Amazon.

¿Quién es Christopher Olah, uno de los fundadores de Anthropic que estuvo presente en la encíclica del Papa?

Christopher Olah, de 33 años, es uno de los cofundadores de Anthropic; actualmente se desarrolla como director de investigación sobre interpretabilidad en Anthropic.

A lo largo de su carrera profesional también formó parte de OpenAI, donde dirigió investigaciones sobre interpretabilidad, llegando a trabajar también en Google Brain, además de fundar Distill, una revista científica.

De acuerdo con la revista Forbes, Christopher Olah no fue a la universidad, fue becario de Thiel en 2012, cuando tenía 19 años, y su patrimonio neto actual es de 7 mil millones de dólares.