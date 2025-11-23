El presidente de Perú amenaza con asaltar la Embajada de México para detener a la exprimera ministra

Perú El presidente interino de Perú, José Jerí, recibió la semana pasada en Lima a la duquesa de Edimburgo, Sophia Rhys-Jones, con motivo del 205 aniversario de las relaciones entre Perú y Reino Unido (JAIRO DIAZ / Presidencia de Perú/EFE)

El presidente interino de Perú, José Jerí, advirtió este domingo con seguir los pasos de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, y asaltar la Embajada de México, agravando las ya tensas relaciones entre ambos país, rotas por decisión unilateral de Lima, luego de conceder el gobierno de Claudia Sheinbaum asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez.

“Si se tiene que ingresar a la Embajada mexicana , se hará”, afirmó Jerí en una entrevista publicada este domingo en el diario El Comercio, en alusión a la jefa del Gobierno del expresidente Pedro Castillo, en la cárcel desde el 7 de diciembre de 2022, cuando huía precisamente a la sede diplomática mexicana, luego de fracasar su intento de autogolpe de Estado.

Tres semanas en la embajada

Chávez se encuentra desde hace casi tres semanas en la Embajada de México, país que le ha otorgado asilo político, y desde entonces está a la espera de que Perú apruebe un salvoconducto que permita que la ex primera ministra de Castillo viaje a dicho país.

“No vamos a pronunciarnos todavía, porque consideramos que se ha distorsionado un principio y, evidentemente, tenemos que mostrar nuestra incomodidad como país por el mal uso del asilo político. No es ni un sí ni un no al salvoconducto. Me voy a tomar el tiempo, porque hay compromisos internacionales que existen y cumpliremos en su momento”, indicó Jerí sobre dicha cuestión.

Peligro de fuga “palpable”

Este viernes, la Justicia peruana ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra Chávez porque según afirmó el juez, el peligro de fuga de la política izquierdista en el proceso es “palpable”, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

“No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el Gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia. Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones”, declaró Jerí.

Sobre las posibles críticas de otros países si las fuerzas de seguridad peruana ingresan en la embajada para detener a Chavéz, aseguró que no tiene miedo cuando sabe que está haciendo lo correcto.

Cuando la periodista le preguntó sobre el mensaje que publicó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus redes sociales, en el que advirtió que “si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada”, Jerí respondió “a palabras necias, oídos sordos”.

En este sentido, reiteró que “no le tiembla la mano” en tomar acciones concretas y sostuvo que las relaciones diplomáticas con otros países, “se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos”.

“Yo no lo voy a permitir. Tendré 39 años, pero sé lo que tengo que hacer y lo medito bien. No tengo ningún tipo de temor cuando tomo decisiones”, agregó.

El fantasma de Quito

La noche del 5 de abril de 2024, el presidente ecuatoriano Noboa ordenó el asalto de la Embajada de México en Quito, para sacar por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas, luego de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le concediera asilo político, acusado de corrupción cuando era el número dos de Rafael Correa, quien huyó a Bélgica tras denunciar persecución judicial.

El asalto fue considerado una violación flagrante del derecho internacional, específicamente de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que protege la inviolabilidad de las embajadas.

El gobierno mexicano denunció al ecuatoriano en la Corte Internacional de Justicia en abril de 2024. El caso sigue abierto en la CIJ, con audiencias programadas para 2026.