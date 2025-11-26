Incendio en Hong Kong deja 12 muertos y 16 heridos de una urbanización en China

Incendio en edificios de Hong Kong El fuego, alimentado por andamios de bambú, lleva más de seis horas activo y mantiene atrapadas a personas y mascotas en cuatro bloques de viviendas (EFE)

Durante la tarde se registró un incendio de gran magnitud en el distrito de Tai Po, Hong Kong, China, dejando al menos 12 muertos y 16 heridos, dentro del edificio Wang Fuk Court que se encontraba en remodelación. Se tiene conocimiento de un número indeterminado de personas continúa atrapado.

Las llamas comenzaron en el andamiaje exterior de varios pisos y en cuestión de minutos, el incendio pasó de alarma de nivel 1 a nivel 4 a las 15:34 hora local, impulsado por la estructura de bambú que recubre los edificios.

Videos en redes sociales muestran la densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamio, mientras autoridades cierran calles y dispersan a curiosos que intentan observar los daños.

Víctimas y heridos en el incendio de Hong Kong

Según fuentes citadas por el South China Morning Post, entre los 12 muertos hay ocho mujeres, tres hombres y un bombero que había sido trasladado al Hospital Príncipe de Gales.

Los equipos de rescate continúan trabajando entre temperaturas extremas, pero el fuego sigue fuera de control en los cuatro bloques afectados, lo que impide ingresar a revisar departamentos piso por piso.

Un alto mando policial señaló que en estas condiciones, no es posible confirmar cuántos habitantes permanecen atrapados en las 1,984 viviendas del complejo, donde residen unas 4,000 personas.

Mascotas atrapadas en el incendio de Hong Kong

Una organización de rescate animal estimó que más de 100 mascotas quedaron atrapadas dentro de los edificios, por lo que Hong Kong Pet Club envió dos ambulancias veterinarias para atender a los animales rescatados.

La Escuela Pública Bautista de Tai Po, ubicada cerca del complejo, pidió a los padres evitar la zona, mientras el partido DAB anunció la suspensión de sus actos de campaña en señal de respeto hacia las víctimas.

Edificios de Hong Kong armados en bambú

Este siniestro no es el único caso, en octubre, un incendio en la Torre Chinachem obligó a evacuar a decenas de personas y dejó cuatro hospitalizadas, después de que las llamas consumieran el andamiaje exterior.

Expertos han advertido sobre los riesgos de los andamios de bambú, ampliamente usados en Hong Kong por su bajo costo, pero vulnerables ante el fuego, cigarrillos o condiciones de sequedad extrema.

La ciudad permanece bajo una alerta roja de peligro de incendios debido a la baja humedad y a los fuertes vientos.