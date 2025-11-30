El papa apoya en Líbano la solución de dos Estados entre Israel y Palestina

Líbano Libaneses con trajes tradicionales bailan el Dabke, una danza popular, al paso del papamóvil, tras la llegada de León XIV a Beirut, este domingo (STRINGER/EFE)

El papa León XIV apoya la solución de dos Estados, uno Israel y otro Palestina; un mensaje que no es nuevo, pero que adquiere gran relevancia porque lo ha dicho en donde más impacto tiene: en Oriente Medio, la región más explosiva del mundo por la resistencia a una solución para que convivan ambos pueblos en paz.

“La Santa Sede apoya públicamente desde hace varios años la propuesta de una solución de dos Estados. Sabemos que en este momento Israel todavía no acepta esta situación, pero lo vemos como la única solución al conflicto (con Palestina) que continuamente viven”, declaró Robert Prevost, distanciándose así de la política oficial del gobierno de su país de origen, Estados Unidos, que se alinea con la línea dura e intransigente israelí.

El Pontífice hizo estas declaraciones durante una conversación con los periodistas en el vuelo que le ha llevado de Estambul a Beirut, tras la etapa en Turquía de su primer viaje internacional.

De entre los miles de libaneses que este domingo salieron a las calles para dar la bienvenida al papa León XIV con banderas del Vaticano y del Líbano, muchos esperan que su visita se traduzca en el fin de la violencia en el país y que ayude a abrir una nueva era de paz.

Su visita se desarrolla precisamente bajo el lema oficial ‘Bienaventurados los que hacen la paz’ y se produce apenas tres días después de que se cumpliera un año de alto el fuego con Israel, en medio de una continuación de los ataques contra el Líbano y de menciones a este asunto entre los participantes.

“Significa mucho para nosotros porque lo estamos pasando mal, significa que Oriente, primero de todo, no se sienta excluido y que sepa que Dios está con nosotros. Él es la representación de Jesús en la tierra y esperemos que nos traiga paz”, dijo a EFE Randa Qossayir, de 45 años.

Cumbre cristiana en Jerusalén en 2033

Por otro lado, el papa también adelantó que en estos días en las reuniones con los líderes de las varias ramas del cristianismo se ha planteado la posibilidad de darse cita en 2033 en Jerusalén para conmemorar los 2,000 años de la Resurrección de Cristo.

Explicó que la idea ha sido acogida y apoyada por el resto de cristianos, pero que aún quedan muchos años (con información de EFE).