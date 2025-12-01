Trump propuso a Maduro que “se fuera a Rusia” tras llamada telefónica

Nicolás Maduro y Donald Trump El presidente de EU tiene en la mira al mandatario venezolano

El senador estadounidense Markwayne Mullin, indicó que el Gobierno de Donald Trump le dio una oportunidad al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro la oportunidad de irse “a Rusia u otro país” tras referirse a la conversación telefónica que sostuvieron ambos el fin de semana.

Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN tras la confirmación de Trump sobre la llamada que tuvo con Maduro, cuyo gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con EU desde 2019.

Solo fue una llamada telefónica: Trump

“Sí, No diría que salió bien, ni mal. Fue una llamada telefónica”, expresó Donald Trump este domingo a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida.

No obstante, no precisó más detalles de la llamda, las acciones de su Gobierno se han intensificado en los últimos días tras advertir este sábado que “el espacio aéreo de ese país debería considerarse cerrado”, lo que originó cancelaciones de vuelos y licencias aeronáuticas hasta denuncias por parte del Gobierno del líder chavista.