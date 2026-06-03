Visa y Mastercard finalizan operaciones en Cuba por sanciones estadounidenses

Vida diaria en Cuba (Ernesto Mastrascusa/EFE)

El Banco Central de Cuba (BCC) informó este miércoles que los servicios financieros internacionales Visa y Mastercard dejarán de funcionar en la isla caribeña a partir del 6 de junio para evitar sanciones derivadas a la Orden Ejecutiva del 1 de mayo de Estados Unidos.

El banco privado extranjero que realizaba las operaciones en el exterior (cuyo nombre no fue difundido por el BCC) comunicó a la autoridad monetaria que interrumpía su relación con la entidad financiera Fincimex (perteneciente al conglomerado empresarial del ejército Gaesa) para evitar las sanciones.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la Orden Ejecutiva No. 14404 del 1 de Mayo, emitida por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia contra el pueblo de Cuba”, manifestó el banco cubano.

Asimismo, agregó que a partir de esta decisión “Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance tales como Visa y Mastercard”.

La salida de esta banco supone cortar todas las conexiones financieras de la isla con el exterior, redoblando la presión de EU sobre Cuba, a la que el Gobierno estadounidense quiere forzar a adoptar profundas reformas políticas y económicas.

Washington escala así la presión que venía ejerciendo sobre el país desde enero, cuando decretó un bloqueo petrolero que ha paralizado en la práctica gran parte de la actividad económica de Cuba, pues sólo produce un 40% de sus necesidades energéticas.

La Orden Ejecutiva del 1 de mayo preveía por su parte sanciones para las personas y empresas que mantuviesen vínculos económicos, comerciales o financieron con el Gobierno cubano, especialmente en los sectores energético, financiero y de defensa.

El 7 de mayo se sancionó a Gaesa, la mayor empresa estatal de Cuba, que se estima a cargo del 40% del producto interno bruto (PIB) de la isla. Esto ha llevado a muchas empresas a cortar sus lazos con esta entidad, con presencia en casi todos los sectores económicos.

En este ámbito se enmarca la salida total o parcial del país de las principales hoteleras extranjeras en la isla, como las españolas Meliá e Iberostar.

La minera canadiense Sherritt, la mayor inversión extranjera en Cuba, anunció hace un mes su salida inmediata del país a raíz de las sanciones estadounidenses. (Con información de EFE)