¿Qué está pasando en las alcantarillas de Nueva York? Reportan casos de gente entrando y saliendo de las coladeras sin explicación

Misterio en las alcantarillas de Nueva York Los videos han causado preocupación en la población y las autoridades locales, quienes han advertido los riesgos de que personal no autorizado se encuentre en el sistema de alcantarillas.

Nueva York, la ciudad donde todo pasa en las películas de Hollywood podría tener un verdadero misterio ocurriendo bajo tierra en estos momentos. Usuarios en redes sociales han advertido a las autoridades de múltiples incidentes de grupos de personas entrando y saliendo de las coladeras, generando preocupación entre la población e investigaciones de la policía.

Personas se meten a las alcantarillas de Nueva York

Por medio de evidencia en video, ciudadanos de la ciudad de Nueva York han advertido de al menos tres incidentes de grupos de personas ingresando al sistema de alcantarillado. Uno de estos ocurrió durante la madrugada del pasado martes 5 de mayo en el barrio de Williamsburg, Brooklyn, donde se aprecia a tres personas en overol destapando la alcantarilla e ingresando a la misma, incluso interrumpiendo el paso de vehículos que pasaban por ahí.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del propietario de un taller de limpieza de automóviles, quien se lo mostró a las autoridades locales por sentir miedo a que estuvieran tramando algo.

New York City police are working to identify men seen in video opening manholes and going into sewers in Brooklyn and Queens. @AaronKatersky has more on what officials say the groups may be doing. https://t.co/JgVTlWqnS5 pic.twitter.com/pRMv0RW4DA — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 2, 2026

En otro video, son siete personas las que salen de la alcantarilla, también durante la madrugada, pero en esta ocasión en el barrido de Gravesend de Brooklyn. En el montaje se aprecia que algunos usan linternas en la cabeza y que uno de ellos estuvo cerca de ser atropellado por uno de los autos que transita por el lugar.

¿Qué ha dicho la Policía de Nueva York sombre las personas en las alcantarillas?

Después de las denuncias ciudadanas, el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad realizó una inspección de la infraestructura de todos los puntos donde se tiene evidencia de personas ingresando o saliendo de las mismas, confirmando que no hubo ningún tipo de daño estructural, pero señalando que continuarán las investigaciones.

También, afirmaron que el ingreso de personal no autorizado a las alcantarillas de la ciudad constituye un delito y un acto “extremadamente peligroso” debido a la presencia de gases tóxicos, superficies inestables y riesgo de inundación dentro de las mismas.

De momento, no se ha reportado que existan arrestos y que, aunque el caso es particular, en este momento no hay evidencia de que pueda constituir un peligro para la seguridad de la ciudadanía.