Trump se reúne hoy con su equipo de “halcones” para decir qué hace con Venezuela

Venezuela Simpatizantes chavistas se manifestaron este lunes en Caracas con muñecos de Maduro y de su esposa Cilia Flores convertidos en superhéroes antiimperialistas (MIGUEL GUTIERREZ/EFE)

El futuro de Venezuela se decide esta tarde en la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convocado este lunes a su equipo de Seguridad Nacional para discutir si finalmente aprueban una intervención militar terrestre, con impredecibles consecuencias, o si mantiene sin cambios los ataques contra presuntas narcolanchas, a la espera de una oferta de negociación del régimen chavista. Esta negociación podría implicar desde la renuncia de Nicolás Maduro en favor de un dirigente bolivariano más afín a Washington —a cambio de concesiones petroleras— hasta la convocatoria de elecciones.

“Confirmo que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional para tratar este tema (Venezuela) y muchos otros”, dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, al ser preguntada por el encuentro, reportado inicialmente por CNN citando fuentes anónimas.

Según reportes de CNN, la cita tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, con la presencia de altos funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Estas conversaciones se producen en un momento de incertidumbre regional, tras la escalada en la retórica de Trump contra Venezuela y su advertencia este fin de semana a pilotos y aerolíneas, a quienes dijo que deben considerar “cerrado” el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El mandatario republicano se negó a aclarar si su alerta significaba un ataque inminente en tierra venezolana, como parte de la expansión de la campaña antidrogas que su Ejército lleva a cabo en aguas del Caribe y el Pacífico, con ataques a una veintena de supuestas lanchas vinculadas al narcotráfico y la muerte de más de 80 tripulantes.

Trump y Maduro hablaron por teléfono

Lo que sí confirmó Trump fue su llamada telefónica con Maduro, aunque se negó a dar detalles de la conversación.

El intercambio habría ocurrido la semana pasada para acordar una posible reunión en Estados Unidos, aunque el diálogo no resultó en planes concretos, según reportes de The New York Times basados en fuentes anónimas.

La reunión de este lunes también coincide con el aumento del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de los ataques estadounidenses contra embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Investigación sobre posibles crímenes de guerra

Comisiones bipartidistas han dado los primeros pasos para investigar si el secretario de Guerra, Pete Hegseth, habría cometido supuestos crímenes de guerra al ordenar un segundo ataque mortal para rematar a sobrevivientes de una lancha venezolana en aguas caribeñas, según reportes de The Washington Post.

Hegseth ha calificado la información de falsa y Trump ha defendido a su secretario de Guerra, asegurando que cree en su versión.