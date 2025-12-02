Ejército israelí asesinó a otros tres “terroristas” en la Franja de Gaza

Destrucción en Gaza (@TaliNewsWire/x)

El Ejército israelí aseguró haber asesinado este martes a tres “terroristas” que supuestamente traspasaron la denominada “linea amarilla” en dos incidentes separados en la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales.

“Hoy martes, tropas israelíes que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla y se acercaron a las tropas desplegadas en la zona, lo que representaba una amenaza inmediata para ellas”, indicó la milicia.

“Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas”, agregó.

Asimismo, el mensaje describe un segundo incidente en el que un presunto terrorista fue abatido tras cruzas la línea amarilla en la zona norte de la Franja.

Según fuentes locales, Israel mató este martes al fotoperiodista Mahmoud Wadi mientras derribaban edificios y viviendas en varios puntos del enclave palestino. (Con información de EFE)