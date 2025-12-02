Israel recibe los restos de un posible rehén en Gaza

Cruz Roja entrega restos de un posible rehén a Israel (@isaacrrr7/x)

Israel recibió este martes los restos de un posible rehén en Gaza, según informó la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu en un comunicado.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los restos transferidos desde la Franja de Gaza y entregados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Militar (Shin Bet)”, precisó.

Los restos serán trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir, perteneciente al Ministerio de Sanidad israelí, que llevará a cabo el proceso de identificación.

“De acuerdo con los resultados del examen, se notificará oficialmente a la familia”, se agrega en la nota de la oficina de Netanyahu, que solicita además que “se abstengan de difundir rumores e información que no sea oficial”.

Esta mañana, medios israelíes reportaron que un oficial de Hamás declaró que el grupo islamista entregaría a Israel el cuerpo de uno de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

Anteriormente, cuerpos entregados por milicias gazatíes no se han correspondido con ningún cautivo del enclave.

En Gaza aún quedan dos cuerpos de rehenes de los 28 fallecidos, el del soldado israelí Ran Gvili y el del talandés Sudthisak Rinthalak, secuestrados durante el ataque de las milicias en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.