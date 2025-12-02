Nueva información sobre el incendio en Hong Kong: 13 detenidos por corrupción y puertos rescatados de los escombros

Incendio en Tai Po, Hong Kong, China, Hong Kong eleva a trece los detenidos por el incendio que dejó más de 150 muertos.

El gobierno de Hong Kong, China, informó que ya son trece las personas detenidas por su presunta relación con el devastador incendio en Wang Fuk Court, donde la cifra de fallecidos superó los 150.

La última captura fue la del jurista Bruce Liu, exlíder prodemocracia, interceptado este martes cuando se dirigía a un acto civil que exigía claridad sobre la tragedia.

“Activistas” detenidos por utilizar la tragedia de Hong Kong como medio político

Con la aprehensión del jurista ya suman cuatro figuras opositoras detenidas en menos de una semana por supuesta sedición, acusadas de “aprovechar la tragedia” para generar descontento social.

La detención se dio horas antes de una rueda de prensa en la que organizaciones civiles planeaban denunciar fallas en la supervisión de obras, materiales de mala calidad y posibles favoritismos en contratos públicos.

Antes de Liu habían sido arrestados un estudiante universitario, el exconcejal Kenneth Cheung y una colaboradora encargada de coordinar donaciones.

También la Policía de Seguridad Nacional detuvo nuevamente al exconcejal Cheung y a una voluntaria por publicaciones consideradas incitadoras. Las investigaciones se realizan en el marco del Artículo 23, que permite mantener incomunicado a un detenido hasta 16 días sin cargos y contempla penas de cadena perpetua por sabotaje, insurrección o injerencia externa.

Organizaciones internacionales han cuestionado la normativa por su vaguedad, mientras las autoridades sostienen que es necesaria para cerrar vacíos legales tras las protestas de 2019.

Más cuerpos encontrados bajo los escombros el incendio ocurrido en Hong Kong

Mientras avanzan los procedimientos policiales, las autoridades permitirán este miércoles y jueves un retorno limitado a la única torre que no ardió en el complejo. Cada familia podrá ingresar por 90 minutos, acompañada por agentes y personal comunitario.

Junto a este anuncio, los equipos forenses localizaron cinco restos humanos adicionales, elevando el total a 156 fallecidos, de los cuales 127 ya fueron identificados. El incendio se propagó en apenas cuatro horas durante trabajos de reacondicionamiento exterior.

Corrupción en la construcción de los edificios de Hong Kong

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó que siete de veinte muestras de mallas protectoras no pasaron las pruebas de resistencia al fuego, confirmando que las placas de poliuretano de baja calidad actuaron como acelerantes verticales del incendio.

Por estos hechos, hay doce personas ligadas a la empresa contratista que fueron detenidos por presunto homicidio imprudente y corrupción, lo que, sumado al arresto de Liu, eleva el total a trece detenidos.