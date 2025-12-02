Trump sostuvo una “buena conversación telefónica” con Lula da Silva sobre “comercio y sanciones”

Distensión El presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva durante una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la 47ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada este domigo en Kuala Lumpur, Malasia (Ricardo Stuckert/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que sostuvo una nueva conversación telefónica con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, que calificó de “muy buena” y en la que según el republicano “ambos debatieron sobre comercio y sanciones”.

“Tuvimos una gran conversación. Hablamos de comercio. Hablamos de sanciones, porque, como saben, las sancioné en relación con ciertas cosas que sucedieron”, expuso Trump al ser preguntado sobre el tema al término de un acto en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense se refirió así a los aranceles adicionales del 40% que EU activó en verano para los productos importados desde Brasil en represalia por el procesamiento criminal contra su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de prisión por intento de golpe de estado tras la victoria electoral de Lula.

Trump firmó a finales de noviembre una orden ejecutiva para retirar esos gravámenes adicionales a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café y cacao, después de haber negociado con el propio Lula.

“Tuvimos una muy buena conversación. Él es muy bueno, me cae bien. Tuvimos algunas buenas reuniones, como saben, pero hoy tuvimos una muy buena conversación”, explicó Trump sin añadir nada sobre la posibilidad de una próxima reunión con su homólogo brasileño.

El reciente acercamiento entre ambos llega después de que Trump y Lula mantuvieran varias llamadas telefónicas y un encuentro cordial en Malasia a finales de octubre.

Asimismo, ha asegurado que se reunirá pronto con el Da Silva, además redujo los aranceles a Brasil después que el el duro revés electoral en varias elecciones importantes en EU a principios de noviembre haya redoblado la preocupación de la Casa Blanca sobre la inflación del país, que se ve impulsada por los aranceles y el alto costo de vida. (Con información de EFE)