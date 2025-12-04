Una ciudad de Japón pone fin a las matrículas del manga “Slam Dunk” para frenar sobreturismo

Cruce de trenes del anime Slam Dunk Kamakura empezó a emitir matrículas de Slam Dunk en 2014 como una estrategia de promoción de la ciudad, ya que el cruce de trenes que sale en la apertura del anime es un sitio muy famoso y visitado

El gobierno local de Kamakura, a unos 50 kilómetros al sur de Tokio, anunció que dejará de emitir las matrículas para motocicleta basadas en Slam Dunk, uno de los mangas y animes más populares en japón desde 1993 por su tematica de baloncesto.

La estrategia de promoción lanzada hace más de una década y que hoy se convirtió en un imán de turistas en pleno repunte histórico de visitas a Japón.

¿Desde cuándo se dan estas matriculas de Slam Dunk en Japón?

De acuerdo con el diario Asahi, las autoridades decidieron retirar el diseño especial creado en 2014, que reproduce un cruce ferroviario famoso por aparecer en los créditos del anime.

La imagen, que en su momento buscó atraer miradas hacia la ciudad, terminó generando aglomeraciones diarias de visitantes que buscan la foto obligada, al punto de que la policía tuvo que vigilar la zona.

Las quejas de los vecinos de Kamakura aceleraron el cambio

La matrícula estaba pensada solo para motocicletas pequeñas, pero su popularidad disparó la presencia de turistas en áreas residenciales.

Vecinos de Kamakura expresaron su molestia por el flujo constante de curiosos que bloquean calles y pasos peatonales.

Ante esa presión, el municipio resolvió que seguirá recibiendo solicitudes hasta el 30 de enero; después de esa fecha, solo habrá placas estándar.

Japón vive un récord de visitantes y un creciente malestar social

Desde que el país reabrió sus fronteras en 2022, las llegadas internacionales no han dejado de romper marcas. Japón apunta a superar los 40 millones de turistas este 2025, una cifra celebrada por la industria, pero que provoca incomodidad entre muchos ciudadanos.

En redes sociales abundan publicaciones donde se critica el comportamiento de algunos visitantes extranjeros y se documentan incidentes considerados irrespetuosos.

Estas situaciones han sido aprovechadas por partidos con discursos antimigración, como Sanseito, que ya se posicionó como tercera fuerza opositora en la Cámara Alta tras las elecciones de julio.

Con el fin de las matrículas inspiradas en Slam Dunk, Kamakura busca recuperar la calma sin romper su identidad cultural.

La ciudad confía en que la medida ayude a disminuir el flujo en zonas saturadas, aunque mantendrá vigilancia en los puntos más concurridos mientras ajusta sus políticas ante un turismo que sigue creciendo sin pausa.