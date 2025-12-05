Flávio Bolsonaro se lanza como candidato a la presidencia de Brasil

Flávio Bolsonaro será candidato a la presidencia de Brasil en 2026 (Andre Borges/EFE)

Flávio Bolsonaro, actual senador e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, será candidato a la presidencia de Brasil en 2026, así lo dio a conocer el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.

Flávio, de 44 años, se enfrentará en las urnas al actual mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar el cargo presidencial que iniciará en 2027.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación,” declaró el primogénito del exmandatario y líder de la extrema derecha brasileña.

En su discruso, enumeró una serie de problemas por los que, según él, atraviesa Brasil y a los que pretende dar solución como " los jubilados son robados por el propio gobierno, los narcoterroristas dominan las ciudades y explotan a los trabajadores, las empresas estatales vuelven a ser saqueadas, no dejan de crearse o aumentarse nuevos impuestos, y nuestros hijos no tienen expectativas de futuro", escribió.

Bolsonaro cuenta con la aprobación de su padre, quien cumple una condena en la cárcel de 27 años por impulsar un golpe de Estado, para ocupar esta candidatura.

“Confirmado. Flávio me dijo que nuestro capitán (Jair Bolsonaro) ratificó su candidatura. Bolsonaro habló, está hablado. Estamos juntos”, comentó Costa Neto, en declaraciones al medio Poder 360.

Flávio es un firme defensor de un proyecto de ley que propone amnistiar a los implicados en el golpe de Estado, incluyendo a su padre, un proyecto que lleva meses estancado en el Legislativo por falta de apoyo político.

(Con información de EFE)