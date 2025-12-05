Pakistán y Afganistán se acusan mutuamente de lanzarse ataques fronterizos

Militar pakistaní (@FRANCE24/x)

Pakistán y Afganistán se acusaron mutuamente este viernes de lanzarse ataques transfronterizos a tráves de la Línea Durand, un día después de que los talibanes diesen por terminadas las conversaciones que Kabul e Islamabad mantenían en Arabia Saudita.

El portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, afirmó en un comunicado que las fuerzas paquistaníes iniciaron la confrontación en el distrito afgano de Spin Bodak.

Minutos después, fuentes de seguridad paquistaníes aseguraron que hubo disparos no provocados de talibanes afganos en el sector paquistaní de Chaman, fronterizo con Afganistán.

“El intercambio en el sector de Chaman vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que Kabul controle a elementos fronterizos indisciplinados cuyas acciones están desestabilizando la posición internacional del propio Afganistán”, indicaron fuentes paquistaníes en condición de anonimato.

Asimismo, agregaron que las fuerzas de seguridad paquistaníes se mantienen vigilantes y advirtieron que cualquier nueva agresión provocará medidas de represalia aún más contundentes.

Ambos países viven uno de los momentos más tensos de las últimas décadas. En octubre, Pakistán y Afganistán protagonizaron una serie de enfrentamientos armados que culminaros con un alto al fuego alcanzado en Doha, con la mediación de Catar y Turquía.

No es la primera vez que ambos países rompen la tregua de Doha, después de que según los talibanes aviones de combate paquistaníes bombardearon zonas en el este de Afganistán, causando la muerte de diez civiles, nueve de ellos niños.