Perú autoriza el ingreso de tropas de EU en su territorio durante 2026

Militares de Estados Unidos |imagen de archivo| Congreso de Perú permitirá que militares estadounidenses entren en su territorio (EFE)

El congreso de Perú, uno de los parlamentos más influyentes de Sudamérica, aprobó la entrada de tropas de Estados Unidos para operar durante todo 2026 en distintas regiones del país.

La decisión, tomada la tarde noche del 4 de diciembre, permite que unidades de Fuerzas Especiales ingresen armadas y trabajen con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en tareas de entrenamiento y apoyo operativo.

Autorización histórica del Congreso peruano

Con 73 votos a favor, contra 25 en contra y dos abstenciones, el Pleno dio luz verde a la resolución que habilita la llegada de personal militar estadounidense con armas de uso bélico sin necesidad de permisos adicionales.

El despliegue estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, con un plan de ejercicios conjuntos y soporte táctico en coordinación con instituciones de seguridad peruanas.

Operativo con Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Perú

Las unidades desplegadas pertenecen a la fuerza de Operaciones Especiales del Departamento de Defensa. Su presencia tendrá como objetivo reforzar capacidades de la FF. AA. y la PNP, con actividades técnicas y operativas en varias regiones.

Aunque el ingreso formal inicia en 2026, el Pentágono ya trabaja en la preparación de la preparación de la misión.

Autoridades de Perú señalaron que la autorización no está relacionada con las recientes fricciones entre Washington y Caracas por movimientos navales en el Caribe.

El Gobierno remarcó que estos intercambios son habituales y forman parte de una cooperación que se repite cada año.