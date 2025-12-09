Más de 900 muertos, 200 desaparecidos y al menos 5 mil heridos por inundaciones en isla de Indonesia

Sumatra, Indonesia Vista aérea de las inundaciones que dejaron 964 muertos por inundaciones y deslaves

Los equipos de emergencia de Indonesia mantienen este martes las tareas de búsqueda y rescate en la isla de Sumatra, donde el número oficial de fallecidos por las inundaciones y corrimientos de tierra ascendió a 964 personas y al menos 5 mil personas resultaron heridas y 262 continúan reportadas como desaparecidas, según datos de la Agencia Nacional de Manejo de Desastres (BNPB).

Decenas de casas inevitables en la isla de Sumatra

Las autoridades informaron que cerca de 160 mil viviendas sufrieron daños por deslaves, caída de árboles y desbordamientos de agua en al menos 52 distritos de las provincias de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, una de las zonas más afectadas por el temporal.

El mal tiempo, relacionado con la presencia de un tifón en el Estrecho de Malaca a finales de noviembre, impactó a alrededor de 3.5 millones de personas en la isla, el balance incluye la destrucción de mil escuelas, 500 puentes y unos 400 templos, de acuerdo con cifras oficiales.

Apoyo económico por parte del gobierno para familias damnificadas

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, dio a conocer que cada familia afectada recibirá un apoyo económico equivalente a unos 3 mil 600 dólares.

El gobierno federal también trabaja en planes para reubicar viviendas y escuelas en zonas consideradas “más seguras”.

Durante una visita del mandatario a la provincia de Aceh, pidió agilizar la distribución de alimentos y ayuda humanitaria. Las autoridades reconocen que estas tareas enfrentan dificultades debido al colapso de carreteras y caminos en varias regiones afectadas.

Las autoridades estiman que cerca de 65 mil hectáreas de cultivos podrían ser declaradas pérdida total, aunque se analizan planes de recuperación, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre las acciones que se implementarán para apoyar al campo.

Gobierno de Indonesia descarta solicitar ayuda internacional

A pesar de la magnitud del desastre, el gobierno indonesio aseguró que cuenta con la capacidad para atender la emergencia y rechazó la propuesta de diversas organizaciones no gubernamentales de solicitar apoyo internacional para reforzar la atención a víctimas y daños.

Indonesia no ha sido el único país afectado por la reciente temporada de ciclones; en Tailandia se reportan al menos 276 muertes por inundaciones, mientras que en Sri Lanka el saldo alcanza los 638 fallecidos y 191 personas desaparecidas.

Especialistas señalan que la temporada de tifones ha sido este año muy extremo debido al calentamiento del océano; a ello se suman factores como la deforestación y la falta de planeación urbana, que han incrementado el impacto de las lluvias en varias regiones del sur y sudeste de Asia.