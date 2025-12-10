En lancha y con la ayuda de EEUU: la odisea de Machado para salir de Venezuela rumbo a Noruega

Ceremonia en Oslo Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, durante la ceremonia del entrega del Nobel de la Paz en el Ayutamiento de Oslo (OLE BERG-RUSTEN / POOL/EFE)

María Corina Machado no pudo recoger en persona el Nobel de la Paz 2025 (lo hizo su hija), pero logró escapar de Venezuela desde su escondite en dirección a la isla de Curazao, y viaja rumbo a Noruega.

Según The Wall Street Journal, la galardonada por su lucha contra la represión del régimen chavista y a favor de la democracia en Venezuela, logró escapar en lancha en una operación coordinada con Estados Unidos, según revelaron al diario varios funcionarios bajo anonimato.

Su huida clandestina, justo un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, disipa dudas sobre su seguridad y desmiente la versión del gobierno de Caracas, que aseguraba que la “traidora” llevaba tiempo fuera del país, como tantos otros líderes opositores, para no acabar en la cárcel ni morir en una celda, como el exgobernador de Nueva Esparta, recientemente fallecido de un infarto en el centro de torturas de El Helicoide.

Las especulaciones la habían situado en un vehículo diplomático cruzando la frontera con Colombia e incluso escapando en uno de los aviones estadounidenses que aterrizaron en el país para traer inmigrantes venezolanos deportados. También se había especulado sobre si su salida contaba o no con la connivencia del régimen.

A las dificultades de su salida se suma la incertidumbre de que pueda volver. Además de la persecución directa durante el último año, el chavismo le había dictado prohibición de salida del país hace más de una década, cuando era diputada, poco antes de ser inhabilitada de por vida por los tribunales leales al régimen, lo que le impidió postularse como candidata presidencial.

“Muchos arriesgaron sus vidas”

Los aliados de la líder opositora, señala The Wall Street Journal, se esforzaron por mantener el viaje en secreto para proteger su seguridad. En una llamada telefónica con el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, publicada en el sitio web del Premio de la Paz, Machado afirmó que “muchas personas habían arriesgado sus vidas” para que ella viajara a Oslo.

“Les estoy muy agradecida. Y esto es una muestra de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano”, dijo, añadiendo que estaba a punto de subir a un avión. “Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarles de que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo. Me dirijo a Oslo ahora mismo”.

El Comité del Nobel no especificó cuándo tuvo lugar la llamada telefónica ni dónde se encontraba Machado en ese momento. Horas antes, el director del instituto, Kristian Berg Harpviken, declaró a la emisora pública noruega NRK que había sido más complicado de lo previsto trasladar a Machado a Oslo. “Vive con una amenaza de muerte del régimen, pura y simplemente”, declaró. “Se extiende más allá de las fronteras de Venezuela, por parte del régimen y de sus allegados en todo el mundo”.

En mayo, cinco de sus principales colaboradores, refugiados durante un año en la embajada de Argentina en Caracas, fuertemente custodiada por la policía de Maduro, lograron salir en una operación secreta con apoyo de Estados Unidos, cuyos detalles todavía son un misterio.