En Marruecos, derrumbe de dos eficicios deja como saldo 22 personas muertas

Derrumbe de edificios en Fez, Marruecos (@SivarNewsSV/x)

Autoridades marroquíes concluyeron las labores de búsqueda y rescate tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en Fez, en el centro de Marruecos, que causaron la muerte de 22 personas y 16 heridos.

Asimismo, señalaron que los dos edificios, de varios pisos, fueron construidos en 2006 en el marco de programas de autoconstrucción para los habitantes del pueblo Ain Esmen dentro del proyecto “Fez sin chabolas”.

El número de víctimas por el derrumbe fue de 22 (entre ellos niños y mujeres), así lo informó la Fiscalía de Fez.

Por esto, se abrió una investigación sobre el inicidente, según el fiscal general ante el Tribunal de Primera Instancia de Fez en un comunicado, donde precisó que la situación se presentó en la noche del martes a las 23:20 hora local, en el barrio al Massira, en la zona Bensouda de la ciudad.

Expuso que el primer edificio se encontraba deshabitado, mientras que en el segundo había una fiesta de “aqiqah”, ritual musulmán que celebra el nacimiento de un bebé.

La Policía Judicial abrió una investigacón bajo la supervisión de la fiscalía general con el propósito de determinar las causas de este incidente y esclarecer sus circunstancias.

Autoridades locales de Fez destacaron que iniciaron investigaciones administrativas y “un peritaje técnico” que fue encargado a una oficina especializada, con el objetivo de “recopilar la información relacionada con el accidente, determinar las causas técnicas del derrumbe y examinar todas las irregularidades de trámites que podrían haberse producido respecto a la normativa legal vigente en materia de urbanismo y construcción”.

“Estas investigaciones de carácter administrativo y técnico pretenden esclarecer el alcance de las responsabilidades administrativas y técnicas derivadas de este trágico suceso”, expresaron.

Los medios marroquíes “Hespress” y “The Voice of Morocco” recopilaron testimonios de los vecinos y fuentes en el lugar del siniestro dijeron que los edificios que en el pasado fue de chabolas y que su construcción por parte de los propietarios “podría presentar dificultades”. (Con información de EFE)