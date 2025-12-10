Hija de María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana

Ana Corina Sosa recibe en Oslo el Nobel de la Paz en nombre de María Corina Machado La distinción reconoce la lucha del movimiento democrático venezolano; el galardón fue entregado en una ceremonia encabezada por los reyes de Noruega.

Ana Corina Sosa, hija de la opositora venezolana María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Premio Nobel de la Paz 2025 en representación de su madre, quien no pudo viajar a tiempo a Noruega para asistir personalmente a la ceremonia, aunque tiene previsto hacerlo en las próximas horas, de acuerdo con el Instituto Nobel.

María Corina nacida el 7 de octubre de 1967 en Caracas y de profesión ingeniera industrial, fue reconocida por el Comité Noruego “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Durante el acto, Sosa se puso de pie para recibir el diploma y la medalla Nobel, galardón dotado este año con 11 millones de coronas suecas, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

La joven fue ovacionada por el público, que permaneció de pie mientras se mostraba una fotografía de su madre.

Ceremonia simbólica del Premio Nobel de la Paz ¿quienes estuvieron a cargo?

La entrega del Nobel estuvo presidida por los reyes Harald V y Sonia de Noruega y reunió a diversos líderes internacionales. Entre los asistentes se encontraban:

El opositor venezolano Edmundo González.

El primer ministro noruego , Jonas Gahr Store.

, Jonas Gahr Store. El presidente Javier Milei , de Argentina.

, de Argentina. Presidente José Raúl Mulino de Panamá.

de Panamá. Santiago Peña presidente de Paraguay.

Antes de conceder el premio, Frydnes pronunció un discurso en el que pidió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a dejar el cargo para abrir el camino a “una transición pacífica hacia la democracia”, un mensaje que fue recibido con un prolongado aplauso en el recinto.

Mensaje dedicado a Venezuela

El discurso de María Corina Machado fue leído por su hija. En él, la dirigente opositora dedicó el Nobel de la Paz a todo el pueblo venezolano, a quienes describió como “héroes” en la lucha por la libertad, agradeció también a los líderes del mundo que han respaldado esa causa.

Tras la ceremonia, Ana Corina Sosa confirmó que en “unas horas” podría reencontrarse con su madre en Oslo, después de más de 16 meses sin verse. Aseguró también que la intención de María Corina Machado es regresar “muy pronto” a Venezuela.

“Mi madre nunca rompe una promesa”, aseguró Sosa, al explicar que el deseo de vivir en una Venezuela libre es el motor que impulsa a su familia y a millones de ciudadanos.

Al mismo tiempo, dijo pensar en quienes hoy no pueden reunirse con sus madres, una realidad que, afirmó, refuerza el sentido del reconocimiento otorgado en Oslo.

Sosa cerró su intervención con un mensaje de gratitud hacia el Comité Noruego del Nobel, al señalar que la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz ha sido reconocida, finalmente, a nivel mundial.