Trump advierte a Petro que “será el siguiente” después de Maduro

Trump advierte a Petro que "será el siguiente" (Especial)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que será “el siguiente”, en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra Nicolás Maduro.

Al ser cuestionado por la prensa en la Casa Blanca sobre si planea hablar pronto con Petro, Trump lo descartó, argumentando que el mandatario colombiano “ha sido bastante hostil con Estados Unidos”.

“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, alertó.

Asimismo, afrimó que Petro “va a tener grandes problemas si no se da cuenta” que Colombia está “produciendo mucha droga”.

“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, destacó.

El líder republicano retiró en septiembre a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas y posteriormente sancionó a Petro, al que acusó de ser “líder del narcotráfico”.

Por su parte, el mandatario colombiano ha rechazado estas acciones y reivindica que la política antidrogas de su Gobierno es “adecuada”.

Dado esta situación, Trump pone a Colombia en la mira dentro de la operación Lanza del Sur que ordenó con el argumento de combatir el narcotráfico en Latinoamérica y que ha disparado la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. (Con información de EFE)