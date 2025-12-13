Chile buscará una nueva figura presidencial en la segunda vuelta de las elecciones

Segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile (Especial)

Chile podría darle un giro totalitario este domingo y sumarse a la ola ultraderechista que avanza por américa, con el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo argentino, Javier Milei como referentes; o irse completamente a la izquierda la cual en la región ha perdido sus últimas elecciones.

Más de 15.7 millones de chilenos participarán en la elección del sucesor de Gabriel Boric, quien dejará la presidencia en marzo de 2026 y no puede optar por la reelección. La disputa va entre el ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeanette Jara.

Aunque la exministra de Trabajo de Boric ganó la primera vuelta del 16 de noviembre con el 26.8%, todas las encuestas dan como ganador a Kast.

“A quienes estén pensando votar nulo, blanco, conversen con ellos, hay mucho en juego. Tenemos que avanzar y no retroceder”, indicó el jueves Jara en su cierre de campaña en Coquimbo.

Por su parte, el abogado ultraconservador, quedó segundo (23.9%), pero esa misma noche ya recibió el apoyo sin condiciones de los candidatos de la derecha tradicional y de otra extrema derecha más radical, sumando entre los tres más del 50%.

“Estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso”, destacó el jueves Kast en su cierre de campaña en la sureña ciudad de Temuco, uno de sus bastiones. (Con información de EFE)