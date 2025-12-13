Israel confirma la muerte de un alto mando de Hamás en el ataque a Gaza que dejo cinco muertos

Israel bombardeó con un dron el vehículo en donde se encontraba Raed Saad (@LaPrensaAr/x)

El Ejército de Israel confirmó la muerte del “jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamás”, Raed Saad, en un bombardeo con un dron contra la ciudad de Gaza, en donde perdieron la vida al menos cinco personas.

“Hoy, 13 de diciembre, 2023, el Ejército y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) atacaron y eliminaron al jefe de la sede de producción de armas del brazo armado de Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre (de 2023), Raed Saad”, indicó la milicia en un comunicado.

Según la estadística de víctimas de los hospitales gazatíes, publicada por los periodistas locales, cinco personas perdieron la vida tras el ataque.

Israel bombardeó con un dron el vehículo en donde se encontraba Saad a la altura del cruce de Nablus (suroeste de la ciudad de Gaza) en la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur paralela a la costa.

“Saad era uno de los últimos altos cargos veteranos en la Franja de Gaza y estaba asociado a Marwan Issa, vicejefe del brazo armado de Hamás”, agregó el Ejército.

Lo acusan de establecer la Brigada de Gaza de Al Qasam, así como de trabajar por establecer una fuerza naval.

Asimismo, la milicia israelí asegura que la víctima participó en la elaboración del operativo denominado “Muros de Jericó”, que contenía un plan parecido al ataque del 7 de octubre de 2023, que las fuerzas armadas desestimaron en su momento. (Con información de EFE)