Ataque terrorista contra comunidad judía en Sídney: cronología de la masacre antisemita en Bondi Beach

Un oficial de policía observa a la gente que desaloja la playa de Bondi en Sídney, Foto: EFE/ Jeremy Piper (JEREMY PIPER/EFE)

El ataque terrorista contra la comunidad judía en Bondi Beach, Sídney, ha sacudido a Australia y al mundo. Lo que debía ser una celebración familiar por el inicio de Janucá terminó en una masacre que ha reavivado las alarmas por el aumento del antisemitismo y la violencia extremista, esto probablemente derivado del conflicto en Medio Oriente de los últimos meses.

Las imágenes de cientos de personas corriendo en pánico por la playa, de familias tiradas en el suelo protegiendo a sus hijos y de un hombre desarmando a uno de los atacantes ya forman parte de una de las jornadas más oscuras que recuerda la sociedad australiana y el mundo.

Este ataque tiene muchas implicaciones sociales que a continuación detallamos en esta nota.

¿Qué pasó en Sídney? El ataque a un evento judío en Bondi Beach

Para ello, es necesario hacer la recapitulación de sucesos que ocurrieron la tarde del domingo 14 de diciembre de 2025 (hora local), cuando dos hombres armados abrieron fuego contra un evento público de Janucá organizado por un grupo judío local en Archer Park, junto a la icónica playa de Bondi Beach, en Sídney. En el lugar había alrededor de mil personas, entre ellas muchas familias con niños.

Ante este oscuro panorama, las autoridades australianas han calificado el hecho como un ataque terrorista dirigido específicamente contra la comunidad judía, un “acto de antisemitismo maligno” en palabras del primer ministro Anthony Albanese.

Al momento de redactar esta nota, el saldo oficial ha aumentado a al menos 19 personas muertas y unas 40 heridas, incluidos menores de edad y dos policías.

Cronología de los hechos

De acuerdo con la información recabada en medios nacionales de Australia y a nivel internacional, se sabe que la comunidad judía de Sídney había convocado al evento de Janucá conocido como “Hanukkah by the Sea”, con encendido de ménora, música y actividades familiares en Archer Park, a unos pasos de Bondi Beach.

Luego, alrededor de las 18:45–18:47 horas del 13 de diciembre, testigos reportan haber escuchado una serie de detonaciones que muchos, al principio, confundieron con fuegos artificiales del festival. Poco después, el pánico se desató cuando la gente vio a un hombre disparar con un arma larga. De acuerdo con la Policía de Nueva Gales del Sur, el ataque comenzó hacia las 18:47 en el área de Archer Park, junto a la playa.

En los videos difundidos en redes sociales, se han identificado a dos atacantes vestidos de oscuro disparan contra la multitud. Unos disparos se realizan desde el parque, otros desde un puente cercano, en lo que varios testigos describen como una escena de “tiro al blanco” contra personas que intentaban huir.

La policía y los servicios de emergencia evacúan la zona de la playa de Bondi en Sídney, Australia, donde este domingo al menos 19 personas han muerto, EFE/ Jeremy Piper

En medio de este pánico colectivo, un hombre desarmado se lanza contra uno de los tiradores, lo derriba por la espalda y logra arrebatarle el fusil, en una acción que queda registrada en video y que después dio la vuelta al mundo. Minutos más tarde, un agente que se encontraba en la zona responde al fuego, se produce un intercambio de disparos durante varios minutos.

Uno de los agresores muere abatido en el lugar; el segundo es detenido con heridas críticas y trasladado al hospital bajo custodia. Por si esto fuera poco, elementos de la policía local, emprendieron un arduo operativo de inspección de la zona en el que encontraron presuntos artefactos explosivos caseros en un vehículo vinculado a uno de los atacantes.

Horas después, las autoridades concluyeron que este lamentable suceso se trató de un ataque terrorista contra la comunidad judía. Cabe destacar que la Policía de Nueva Gales del Sur señala que los responsables serían dos hombres, padre e hijo, y descarta la participación de un tercer agresor.

Ahmed al Ahmed: el héroe del ataque de Bondi Beach

En medio de una tragedia marcada por el odio, el nombre de Ahmed al Ahmed se ha convertido en el héroe de este trágico día en Sídney.

Lo que se sabe hasta el momento es que Ahmed es un comerciante de frutas de 43 años, padre de dos hijos, de origen sirio y de fe musulmana, que se encontraba en la zona como cualquier otro ciudadano cuando comenzaron los disparos.

En un video que circula en redes y ha sido difundido por medios de todo el mundo, se ve cómo Ahmed, vestido con una playera blanca, corre hacia uno de los tiradores por la espalda, lo empuja y consigue arrebatarle el arma larga, que después apunta brevemente hacia el agresor antes de apoyarla junto a un árbol y levantar las manos para mostrar a la policía que no forma parte del ataque.

Su primo declaró a medios australianos que Ahmed recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la mano, y que fue intervenido quirúrgicamente; los médicos han indicado que su estado es estable y que se espera su recuperación.

Terrorismo antisemita Judíos australianos en el lugar del crimen, en una playa de Sídney (JEREMY PIPER/EFE)

¿Cuántos muertos hay confirmados?

Hasta ahora, los nombres completos de los presuntos atacantes no han sido difundidos de manera amplia por las autoridades, y se mantiene una investigación para determinar posibles vínculos con redes extremistas, radicalización previa y si hubo apoyo logístico adicional.

El balance de víctimas mortales avanza conforme el paso de las horas y, hasta ahora, van 19 fallecidos, entre los que acaecieron niños y adultos mayores de edades reportadas entre los 10 y los 87 años, y más de 40 heridos.

Sin embargo, ll momento, solo se han hecho públicos algunos nombres de víctimas: Rabino Eli Schlanger, líder religioso vinculado al movimiento Jabad en la comunidad de Bondi, fue confirmado como una de las víctimas mortales por la propia organización.

También se identificó a Alex Kleytman, superviviente del Holocausto, cuya esposa, también sobreviviente, confirmó su muerte a medios australianos.

Este hecho abre un precedente sobre el odio antisemita generado por la guerra en Gaza, por lo que varios gobiernos en el mundo han reforzado la seguridad en sinagogas y eventos judíos, subrayando que cualquier agresión contra la comunidad judía es un ataque contra la sociedad en su conjunto.