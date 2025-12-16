México y Estados Unidos refuerzan cooperación en seguridad ante ataques con drones y tráfico de fentanilo

Drones (Daniel Augusto)

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad, particularmente frente a los ataques con drones utilizados por cárteles de la droga en la frontera, así como mejorar el trabajo conjunto en extradiciones e investigaciones sobre el robo de combustible, informó este martes el Departamento de Estado estadounidense.

El acuerdo se alcanzó durante la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (SIG), celebrada el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, donde representantes de ambos países coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación para garantizar la seguridad y el bienestar de las poblaciones fronterizas en ambos países.

De acuerdo con el comunicado oficial, ambas naciones se comprometieron a ampliar el intercambio de inteligencia y a conectar plataformas de análisis con el fin de prevenir y responder de manera más eficaz a los ataques con drones en la frontera.

Además, se pactó profundizar y agilizar la colaboración bilateral en extradiciones, decomisos de activos e investigaciones relacionadas con el robo de combustibles, una de las actividades ilícitas que genera importantes recursos para el crimen organizado.

Para Washington, una de las prioridades centrales es frenar el tráfico ilícito de fentanilo, por lo que ambos países están tomando medidas conjuntas contra instituciones financieras y personas involucradas en la fabricación, distribución y venta de esta sustancia.

Las delegaciones también acordaron acelerar los esfuerzos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales, interrumpir los flujos de ingresos ilícitos y contrarrestar amenazas emergentes en la región.

La próxima sesión del SIG está prevista para enero del próximo año. Mientras tanto, este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la que declaró al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.

Esta medida se suma a acciones recientes de Estados Unidos, que incluyen operativos en el Caribe y el Pacífico Oriental, donde se han bombardeado alrededor de 25 embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico causado la muerte de al menos 95 tripulantes, así como la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que su gobierno analizará las implicaciones de la nueva orden ejecutiva estadounidense, al subrayar que el fentanilo también tiene usos médicos legales, principalmente como anestésico.

Este esfuerzo conjunto no es el primero entre ambos países. En 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó la incautación de alrededor de 12 mil libras de fentanilo, la cifra más baja desde 2021, además de 70 mil libras de cocaína, como resultado de la cooperación bilateral.