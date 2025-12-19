Florida cierra 2025 con cerca de la mitad de ejecuciones por pena capital que en todo EU

Florida registra 19 de las 47 ejecuciones por pena capital en Estados Unidos al cierre del 2025 (Archivo)

Corredor de la muerte — El estado de Florida Cerrará el año 2025 con 19 ejecuciones por pena capital, lo que representa cerca de la mitad del total que son 47 en todo Estados Unidos, lo que marca un máximo histórico para un estado que concentra dos de cada cinco de los procedimientos judiciales.

El registro que destacan medios estadounidenses y agencias internacionales hacen alusión a la ejecución de Frank Athen Walls, de 58 años y quien había sido condenado en 1992 por asesinato y ejecutado este jueves, para convertirse en el reo 19 en ser cumplir su desenlace en el corredor de la muerte.

En lo que va del año se han registrado 47 ejecuciones en Estados Unidos, la mayoría por inyección letal, aunque también se han utilizado otros métodos como el gas nitrógeno, aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana y considerado controvertido por el sufrimiento que provoca, así como el pelotón de fusilamiento, con tres ejecuciones en Carolina del Sur.

La ejecución de Walls se registró este 18 de diciembre a las 18:11 horas locales en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, un pueblo al oeste de Jacksonville, siendo la última ejecución del 2025.

El hombre fue condenado hace más de tres décadas por el asesinato en 1987 de una pareja en el condado tras irrumpir en su domicilio cuando él tenía 19 años de edad.

La corte de apelaciones rechazó el recurso de la defensa que argumentó que su cliente padecía problemas médicos que podían agravar su sufrimiento durante la ejecución, que fue realizada mediante inyección letal.

Frank Athen Walls, el último ejecutado del año por inyección letal en Florida

ANTECEDENTE

Las 19 ejecuciones realizadas en Florida en lo que va del año, todas por inyección letal, superan por mucho el récord anual de ocho muertes que poseía la misma entidad desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en el país.

Florida es uno de los 27 estados de EU que mantiene vigente la pena capital y que tenía la cifra citada en dos ocasiones, en 1984 y en 2014.

Pero la cifra de ejecuciones por pena capital aumentaron dada la flexibilización como castigo judicial en los últimos años, sumada a un gobernador, el republicano Ron DeSantis, que no muestra intención de reducir el ritmo de las ejecuciones, lo que propició que la entidad impusiera un nuevo récord en julio pasado.

POLÉMICA

Florida es desde 2023 uno de los dos estados del país, junto con Alabama, en los que no se necesita el voto unánime del jurado para aplicar la pena de muerte, y además es el estado en el que se requieren menos votos para recomendar la pena de muerte, que podría ser solo con el apoyo de 8 de sus 12 miembros del jurado.

Este estado tiene en la antesala de la muerte a 265 reclusos. Es el segundo estado por detrás de California, con más de 500 condenados a muerte, aunque el gobierno californiano impuso en 2019 una moratoria a todas las ejecuciones.

Dos de cada cinco ejecuciones en el país se han registrado en Florida, que cerrará el 2025 como la entidad que más ejecuciones ha realizado, con mucha distancia con respecto al segundo lugar, que comparten Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.

Con la ejecución de Frank Athen Walls en Florida, Estados Unidos termina el año con la aplicación de la pena capital a 47 reos, a la espera de que se resuelva un caso en Georgia, donde fue suspendida la ejecución de un convicto por un conflicto de intereses entre los miembros de la junta de libertad condicional.

Este balance supone que Florida ha albergado dos de cada cinco ejecuciones registradas en el país este año.

COCTEL MORTAL

La inyección letal es el método más común para ejecutar a los condenados, con 39 casos -–entre ellos Frank Athen Walls--, seguido del uso de gas nitrógeno, una forma de ejecución polémica porque, de acuerdo con especialistas médicos, produce graves sufrimientos antes de la muerte y que se ha aplicado a cinco reos en Alabama y Luisiana.

Además, tres personas fueron ejecutadas por un pelotón de fusilamiento en Carolina del Sur. Fue la primera vez que se aplicó este castigo letal desde 2010 y únicamente se ha empleado en cuatro ocasiones en lo que va de siglo.

Estados Unidos tiene programadas 13 ejecuciones para el 2026: seis en Ohio, cuatro en Tennessee y tres en Texas. Sin embargo esa cifra podría crecer a medida que los gobernadores de los estados firmen nuevas sentencias de muerte. (Con información de EFE).

