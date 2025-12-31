El mundo le da la bienvenida al 2026: así avanza el Año Nuevo por el planeta (Omar Martínez Noyola)

El Pacífico Sur da el banderazo inicial al 2026

Pequeños territorios del Pacífico Sur, como Samoa y Tonga, ya comenzaron a celebrar la llegada del 2026, marcando oficialmente el inicio del Año Nuevo en el planeta.

Los habitantes de la isla Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, fueron los primeros en recibir el nuevo año, cuando el reloj local marcaba las 10:00 horas GMT del 31 de diciembre.

La ventaja horaria de Oceanía permitió, como cada año, que regiones del extremo oriental del mundo fueran las primeras en despedir el 2025. Tal fue el caso de las islas Chatham, territorio neozelandés conocido por adelantarse al resto del planeta en la cuenta regresiva.

En Australia, miles de personas se congregaron para presenciar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales en Sídney, considerada la “capital mundial del Año Nuevo” y una de las primeras grandes metrópolis en dar la bienvenida al 2026, a las 13:00 horas GMT.

América, la última región en recibir el Año Nuevo

Conforme avanzan las horas, Rusia será el primer país europeo en recibir el nuevo año, a las 21:00 horas GMT de este miércoles. En tanto, las celebraciones en América comenzarán en Argentina y Chile, y se extenderán hasta el último punto del planeta en despedir el 31 de diciembre: las islas de Estados Unidos, incluido el archipiélago de Hawái.

De este modo, mientras el 2026 avanza huso horario tras huso horario, millones de personas alrededor del mundo se unen en celebraciones, deseos y nuevos comienzos, marcando el inicio del Año Nuevo en cada región conforme transcurre el reloj, desde Oceanía hasta el continente americano.