Al menos 40 muertos y más de 115 heridos dejó un incendio en bar en Suiza

Incendio en "Le Constellation" Suiza

Las autoridades suizas confirmaron que al menos 40 personas murieron durante la madrugada de este día tras un incendio en un bar ubicado en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, el siniestro dejó además 115 personas heridas, muchas de ellas en estado crítico. Debido a la gravedad de algunos casos —principalmente víctimas con quemaduras extensas—, varios pacientes serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, países que ofrecieron su apoyo al Gobierno suizo.

#HCHInternacionales | Testigos presenciales afirman que la causa del incendio en el bar de Suiza fueron los fuegos artificiales. Las autoridades del Valais no pueden confirmarlo. Se trata de una de las peores tragedias accidentales de la historia de Suiza.



Actualmente, los esfuerzos de las autoridades están centrados en salvar la vida de los heridos más graves y el proceso de identificación de los cuerpos. La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, señaló que “es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación” de las víctimas mortales, aunque aseguró que se hadesplegado un amplio dispositivo de especialistas en medicina legal para agilizar el proceso, el objetivo es “dar una respuesta a las familias lo más rápido posible”, subrayó la funcionaria.

En cuanto a las causas del siniestro, Pilloud indicó que la principal hipótesis apunta a un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque aclaró que el origen del incendio aún no ha sido determinado oficialmente. Respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad del local, la procuradora evitó pronunciarse sobre aspectos específicos, como las vías de escape o el tamaño de la escalera de acceso, ya que el bar se encontraba en un subsuelo.

Otro factor que ha generado conmoción en Suiza es la posible juventud de las víctimas del siniestro. Aunque durante el día circularon versiones que señalaban que se trataba de un centro nocturno con clientela de entre 15 y 20 años, el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, señaló que aún no se puede precisar con exactitud la edad de los asistentes.

No obstante, reconoció que las personas que se encontraban celebrando en el lugar probablemente pertenecían a ese rango de edad, lo que ha incrementado el impacto social de la tragedia.