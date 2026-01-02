México es “el país con menos aranceles” frente a EE.UU., afirma Sheinbaum FOTO: GUSTAVO ALBERTO/CUARTOSCURO.COM (Gustavo Alberto)

“México es el país, en promedio, con menos aranceles de todo el mundo. Esto es gracias al tratado comercial que tenemos y a la relación que hemos construido con el presidente Donald Trump y su equipo”, apuntó la mandataria.

Sheinbaum destacó la fortaleza del tratado comercial con EE.UU y Canadá (T-MEC), aunque aceptó una disminución en la exportación de vehículos mexicanos durante el 2025.

“Baja un poco la exportación de autos de la industria automotriz por dos razones: una, porque hay un arancel en el caso de la automotriz. Pero sobre todo por la caída de la demanda en Estados Unidos”, indicó, al justificar que dicha baja se debe principalmente a factores externos.

Sin embargo, la presidenta destacó que en este último trimestre se presentó un aumento en las exportaciones automotrices y que “espera que se recupere en 2026″. Por otro lado, informó que otros sectores también se han recuperado, particularmente la industria tecnológica.

Sheinbaum añadió que México se ha convertido en el principal consumidor de productos estadounidenses, “Eso quiere decir que hay un fortalecimiento de la integración económica que tenemos con nuestro país vecino”, sostuvo.

De acuerdo con un análisis del diario The Wall Street Journal, México es el país que más gana a pesar de los aranceles impuestos en acero y aluminio.

Sobre esta misma línea, la mandataria defendió la estabilidad del peso mexicano. “El peso no estaría como está si no hubiera certidumbre”, mencionó al resaltar el buen desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores y el fortalecimiento de la moneda nacional con respecto al euro y al dólar.