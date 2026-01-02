Zelenski acusa ataque ruso con misiles que impactan edificios residencial, deja 13 heridos

Misiles rusos impactan edificios en Járkov, Ucrania El bombardeo provocó heridos, daños severos y un incendio, mientras continúan las labores de emergencia en la zona.

Un ataque ruso con misiles golpeó este viernes zonas residenciales de la ciudad de Járkov y dejó al menos 13 personas heridas, seis de ellas hospitalizadas, entre quienes se encuentra una mujer en estado grave, informaron autoridades locales y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

De acuerdo con el jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Siniegubov, uno de los proyectiles impactó directamente un edificio habitacional de cinco pisos ubicado en el distrito de Kiev. La estructura quedó prácticamente destruida y el impacto provocó un incendio, además de daños en ventanas y fachadas de inmuebles cercanos.

Zelenski calificó el hecho como “un horrible ataque” y detalló que fueron dos misiles los que cayeron sobre zonas donde vive población civil. En un mensaje difundido en Telegram, señaló que los equipos de emergencia se encontraban trabajando en el lugar para atender a las víctimas y controlar los daños.

El alcalde de Járkov, Igor Terejov, ya había advertido sobre afectaciones considerables tras el bombardeo, versión que fue confirmada más tarde por las autoridades regionales al evaluar la magnitud de la destrucción.

En su mensaje, el mandatario ucraniano volvió a criticar a Rusia por atacar directamente a civiles y aseguró que este tipo de acciones reflejan la postura de Moscú frente a los intentos internacionales por frenar el conflicto.

Señaló que, pese a los esfuerzos diplomáticos impulsados por distintos países, entre ellos Estados Unidos, Rusia continúa con los ataques.

Zelenski acompañó su denuncia con imágenes del sitio afectado, donde se observan los restos del edificio colapsado y los daños provocados por los misiles, mientras continúa la atención a las personas lesionadas.