Mariachis detenidos por ICE ahora cantarán con Kacey Musgraves en Texas

Hermanos Gámez-Cuéllar La cantante country Kacey Musgraves se presentará en Texas junto a tres jóvenes mariachis mexicanos que estuvieron detenidos por autoridades migratorias.

La artista Kacey Musgraves compartirá escenario con tres jóvenes músicos mexicanos que hace unas semanas estuvieron retenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.

Se trata de los hermanos Antonio, Caleb y Joshua Gámez-Cuéllar, quienes participarán en tres conciertos programados del 3 al 5 de mayo en Texas, marcando un giro inesperado tras su detención en marzo.

Como pasaron de estar detenidos a cantar en un concierto en Texas

Los hermanos Gámez-Cuéllar, originarios de San Luis Potosí, fueron arrestados durante una cita rutinaria con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La familia, que vivía en el sur de Texas desde 2023, había ingresado a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One para iniciar su proceso de asilo.

Su caso desató una fuerte reacción pública. Políticos de ambos partidos, activistas y comunidades locales exigieron su liberación, que finalmente se concretó tras una campaña impulsada por los congresistas Joaquín Castro y Mónica de La Cruz.

¿Quiénes son los mariachis que subirán al escenario?

Antonio y Caleb formaban parte del Mariachi McAllen Oro, una agrupación estudiantil reconocida a nivel estatal en Texas y que incluso fue homenajeada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2025.

Su talento los llevó ahora a compartir escenario con una figura internacional, en lo que será uno de los momentos más simbólicos de su carrera tras el episodio migratorio.

¿Quién es Kacey Musgraves?

Kacey Musgraves es una cantante y compositora estadounidense reconocida por su estilo dentro del country contemporáneo, con influencias pop y folk.

Ha ganado múltiples premios Grammy y es conocida por temas que combinan historias personales con crítica social. En 2026, la artista prepara el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Middle of Nowhere, con el que regresa a los escenarios.

¿Dónde serán los conciertos y qué se espera?

Las presentaciones se realizarán en Gruene Hall, una de las salas de conciertos más emblemáticas de Texas, ubicada en la ciudad de New Braunfels.

Los shows están programados para el 3, 4 y 5 de mayo, y las entradas se agotaron poco después de salir a la venta, reflejando el interés generado tanto por el regreso musical de Musgraves como por la historia de los jóvenes mariachis.

Contexto migratorio que rodea esta presentación

El caso ocurre en un momento de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Bajo la administración de Donald Trump, las detenciones han alcanzado cifras récord.

De acuerdo con datos recientes, en enero se reportaron más de 73 mil migrantes detenidos, el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Además, el número de menores arrestados ha crecido significativamente en comparación con años anteriores.

Por qué esta historia llamó tanto la atención

Más allá del caso individual, la situación de los hermanos Gámez-Cuéllar puso en el centro el debate sobre las detenciones migratorias, especialmente cuando involucran a jóvenes con trayectoria académica y cultural en Estados Unidos.

Ahora, su participación en estos conciertos no solo marca un regreso a la normalidad, sino que también los coloca como símbolo de una historia que pasó de la incertidumbre a los reflectores, en medio de un contexto migratorio cada vez más tenso.