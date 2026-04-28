Choque de trenes en Indonesia: así sucedió el incidente que dejó 15 mujeres muertas del vagón exclusivo

Choque de trenes en Indonesia Un accidente ferroviario en las afueras de Yakarta dejó 15 mujeres muertas y decenas de heridos.

Un choque entre dos trenes ocurrido la noche del lunes en Bekasi Este, a unos 20 kilómetros de Yakarta, dejando al menos 15 personas muertas (todas mujeres) y más de 80 heridas.

El accidente ocurrió cuando un convoy de cercanías fue impactado por otro de larga distancia tras detenerse en la vía, en circunstancias que aún están bajo investigación.

¿Cómo ocurrió el choque de los dos trenes en Indonesia?

De acuerdo con reportes oficiales y de la empresa estatal KAI, el tren de cercanías se detuvo al encontrarse con un taxi en la vía, lo que provocó que fuera alcanzado por otro convoy alrededor de las 20:00 horas.

El impacto se concentró en el último vagón del tren de cercanías, donde viajaban mujeres, lo que dejó el saldo más grave. En un primer momento se reportaron cuatro fallecidos, pero con el paso de las horas la cifra subió a 15.

Todos los pasajeros del tren de larga distancia (alrededor de 240) fueron evacuados sin lesiones, mientras que al menos 84 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Testimonios de los sobrevivientes del choque

Entre las sobrevivientes está Siti —nombre cambiado—, quien relató lo ocurrido desde el hospital:

“Vi a mujeres delante de mí corriendo y gritando, y entonces fue cuando levanté la vista y vi que un tren se acercaba por detrás. Después de ese momento, ya no me acuerdo de nada. Al rato, me desperté”.

La mujer logró salir por una ventana tras recuperar la conciencia:

“Cuando me di cuenta de que no estaba atrapada, pude saltar (…) y vi que muchas mujeres estaban en mucho peor estado que yo”.

🚆 Hasta el momento, decenas de personas se vieron involucradas en el incidente entre dos trenes a las afueras de Yakarta, la capital indonesia, según informaron este lunes las instancias locales y la compañía ferroviaria nacional.



📍Los trenes involucrados fueron un convoy que… pic.twitter.com/9D7ntmDzlv — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) April 27, 2026

Vagón exclusivo para mujeres en Indonesia

El vagón afectado formaba parte de una política implementada en Indonesia desde 2010 para prevenir el acoso sexual en el transporte público.

Estos espacios, identificados en su inicio con colores distintivos, surgieron tras múltiples denuncias de tocamientos en trenes saturados. Con el tiempo, la medida se amplió incluso a trenes completos exclusivos para mujeres.

Sin embargo, la ubicación de estos vagones —generalmente en los extremos del tren— ahora está bajo revisión. La ministra Arifah Choiri Fauzi señaló que podrían reubicarse en el centro de los convoyes para mejorar su seguridad.

Investigación en curso y dudas sobre seguridad en los trenes

El jefe de la agencia de rescate Mohammad Syaffi confirmó que todas las víctimas mortales fueron encontradas en el vagón femenino, cuyas pasajeras tenían entre 19 y 50 años.

El presidente Prabowo Subianto pidió una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del accidente, en un país que ha invertido en modernizar su red ferroviaria, incluyendo la inauguración de su primer tren de alta velocidad en 2023.

Mientras avanzan las indagatorias, el caso vuelve a poner sobre la mesa un dilema: cómo garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte sin que las medidas diseñadas para protegerlas terminen exponiéndolas a otros riesgos.

(Con información de EFE)