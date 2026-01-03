De Somalia a Venezuela: ¿qué es la Delta Force? El comando que presuntamente capturó a Maduro

Crisis en Venezuela La Delta Force fue la unidad de élite que presuntamente capturó a Nicolás Maduro. (Especial)

Inmortalizados por sus cascos negros... y por protagonizar películas como Black Hawk Down (Ridley Scott, 2001), la Delta Force (Fuerza Delta en español) es un comando de élite de Estados Unidos famoso por sus operaciones especiales y de alto riesgo.

De acuerdo a la periodista Jennifer Jacobs, corresponsal de la cadena CBS en la Casa Blanca, fue esta unidad militar la que presuntamente capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, sobre quien pesaba una recompensa de 50 millones de dólares.

“El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado por la Fuerza Delta, la únidad de élite de Estados Unidos en una misión especial, me aseguraron fuentes”, escribió la periodista norteamericana en su cuenta de X.

La madrugada de este sábado 3 de enero, la Unión Americana realizó una operación militar a gran escala sobre Venezuela, la cual incluyó bombardeos sobre la capital Caracas, que culminó con la captura de Maduro.

“VIVA LA LIBERTAD CARAJO (sic)”, celebró el mandatario argentino, Javier Milei, tras el anuncio de la detención del presidente venezolano.

¿Qué es la Delta Force, unidad militar de élite que presuntamente capturó a Maduro?

La Fuerza Delta de Estados Unidos, conocida oficialmente como 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (1st SFOD-D), es una de las unidades militares más secretas y especializadas del Ejército estadounidense.

Fue creada en 1977 como respuesta directa a la necesidad de contar con una fuerza de reacción antiterrorista de élite, similar al Special Air Service (SAS) del Reino Unido.

La creación de la Fuerza Delta está estrechamente ligada al aumento del terrorismo internacional durante los años setenta, particularmente tras eventos como la masacre de Múnich en 1972.

El coronel Charles Beckwith, quien había servido con el SAS británico, impulsó la idea de formar una unidad estadounidense capaz de ejecutar operaciones de rescate de rehenes, contraterrorismo y acciones encubiertas de alta precisión en cualquier parte del mundo.

Vientos de guerra en Sudamérica Estados Unidos lanzó un bombardeo contra Caracas. (Especial)

A diferencia de otras fuerzas especiales, la Delta Force no se recluta directamente desde la vida civil: por el contrario, sus integrantes son seleccionados entre militares experimentados, principalmente de los U.S. Army Special Forces, Rangers y otras unidades de élite.

El proceso de selección es extremadamente riguroso y opaco: se centra menos en la fuerza física pura y más en la resistencia mental, la toma de decisiones bajo presión y la capacidad de operar de forma autónoma en entornos hostiles.

El entrenamiento de la Fuerza Delta es considerado uno de los más duros del mundo, ya que incluye combate cercano (CQB), tiro de precisión, infiltración urbana, paracaidismo avanzado, manejo de explosivos y técnicas de inteligencia.

A esto se suma una preparación constante en idiomas, cultura local y tácticas de fuerzas enemigas, lo que permite a sus operadores actuar tanto en misiones militares abiertas como en operaciones encubiertas donde la negación oficial es clave.

En términos operativos, Delta Force se especializa en misiones de “alto valor”, como la captura o eliminación de líderes terroristas, el rescate de rehenes y la neutralización de amenazas estratégicas.

La Delta Force forma parte del llamado “Tier One” de las fuerzas especiales estadounidenses, junto con el Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU) de la Armada.

Ambas unidades suelen operar bajo el Joint Special Operations Command (JSOC), un mando que coordina las misiones más sensibles del Pentágono

El nivel de secretismo y opacidad que rodea a la Fuerza Delta es de tal magnitud. que incluso su estructura interna y número exacto de efectivos permanecen clasificados.

Crisis en Venezuela Nicolás Maduro fue capturado por los Estados Unidos, anunció Donald Trump. (Especial)

Elementos inspirados en la Fuerza Delta aparecen en La caída del Halcón Negro (Black Hawk Down, 2001), la película de Ridley Scott sobre la batalla de Mogadiscio, en Somalia, de 1993, considerada uno de los mejores largometrajes del siglo XXI por el cineasta Quentin Tarantino.

En la cinta se retrata a operadores de 1st Special Forces Operational Detachment-Delta, entre ellos al sargento de primera clase Norm “Hoot” Hooten, interpretado por el actor Eric Bana, como parte de la fuerza de asalto encargada de capturar a líderes del clan de Mohamed Farrah Aidid.

Durante el bombardeo a Venezuela, Nicolás Maduro llamó al pueblo venezolano a la lucha armada contra Estados Unidos, tras acusar una agresión imperialista.

En tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó esta madrugada que se desconoce el paradero de Maduro, luego de que Trump anunciara su detención.