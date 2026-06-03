¿El clima también ‘saboteará’ el Mundial 2026?: Alertan por posibles tormentas eléctricas durante los partidos

Posibles tormentas eléctricas durante el Mundial 2026. Las autoridades locales de cada sede trabajan en estrategias para enfrentar posibles contingencias climáticas. (Edgar Negrete Lira)

Como parte de los preparativos rumbo a la justa mundialista, ya se prevé la activación de ciertos protocolos en caso de que las condiciones meteorológicas en las 3 sedes lleguen a interferir en el desarrollo de los partidos.

De acuerdo con un comunicado emitido por la FIFA hace algunas semanas, aclararon que se encuentran en constante comunicación con autoridades meteorológicas y gestión de riesgos para anticipar cualquier escenario que pueda ser contraproducente para el torneo.

“Los estadios están obligados a mantener sólidos procedimientos de gestión de riesgos y evacuación, incluidos protocolos para tormentas eléctricas y clima severo alineados con la legislación local y las mejores prácticas internacionales“, señala el comunicado.

Posible suspensión temporal de partidos en caso de tormentas

En el caso de Estados Unidos, se cuenta con estrictos protocolos en caso de que el clima pueda implicar un riesgo para los jugadores en la cancha. En caso de haber registro de tormentas eléctricas en un radio de 13 kilómetros, el partido debe de suspenderse mínimo 30 minutos. Si pasado ese tiempo continúa la actividad eléctrica, se agregaran otros 30 minutos de suspensión, hasta que sea seguro retomar el partido.

No existe una regulación oficial de la FIFA que plantee un tiempo delimitado para pausar un juego, por lo que cada país debe tomar la decisión sobre cómo gestionar estos posibles escenarios.

¿Cuántas posibilidades existen de que haya tormentas eléctricas durante los partidos del mundial?

En el caso de México, la Conagua ya advirtió que la temporada de lluvias coincidirá con los partidos del mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Se prevé que llueva con mayor intensidad durante todo junio y se registre una disminución en julio.

Se acerca la inauguración del mundial de futbol en #México, y en el #SMNmx te compartimos cómo estará el clima durante el mes de junio en la capital de nuestro país. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer el clima de las demás sedes ⚽️ 🌦️ ☁️ pic.twitter.com/V4TQgZj9DQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 2, 2026

El Sistema Meteorológico Nacional confirmó que la FIFA ya se encuentra enterada de las condiciones climáticas del país.