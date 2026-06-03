Empresas españolas recortan o cierran operaciones en Cuba tras amenazas estadounidenses

Hoteles españoles cierran operaciones en Cuba (EFE)

Empresas españolas como la aerolínea Iberia y las hoteleras Meliá e Iberostar han confirmado esta semana un fuerte recorte, incluso cierre, de sus operaciones en Cuba debido a la incertidumbre política que viva el país y por las amenazas estadounidenses, que no descarta una operación militar.

La situación se ha agravado para las compañías extranjeras a raíz de la orden ejecutiva 14404 del Gobierno de Estados Unidos, por la que Washington podrá congelar los activos en su territorio de las entidades que operen en los sectores clave cubanos como energía, minería, defensa o seguridad, o que hayan brindado apoyo al Gobierno local.

Ante esta situación, a principios de este año la cadena hotelera Minor decidió dejar de explotar los dos hoteles que gestiona La Habana con la marca NH.

Por su parte, Meliá confirmó este miércoles que deja de operar 15 alojamientos en Cuba, mientras que Iberostar hará lo mismo con otros 12.

Ambas firmas españolas son las dos mayores operadas extranjeras de hoteles en Cuba.

Meliá ya había comunicado en mayo que había cerrado un 50% de su capacidad operativa en Cuba, donde cuenta con 34 hoteles, al finalizar el primer trimestre del 2026 como consecuencia de ese bloqueo comercial por parte de Washington.

Al cierre del primer trimestre, la hotelera española reportó una ocupación de sus establecimientos en el país del 34.1%, es decir, 6.5 puntos por debajo de igual período del año pasado, y muy por debajo de la media de sus cartera (58.8 %, con un alza de 1.7 puntos).

Iberia, que ya anunció en abril su salida de Cuba a partir de junio, suspendió las operaciones este mismo lunes, mientras World2Fly canceló los vuelos hacia La Habana desde el 20 de mayo. (Con información de EFE)