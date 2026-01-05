Barry Pollack: así es el abogado de Nicolás Maduro en EU y que ya defendió a Julian Assange

Nicolás Maduro, quien recientemente fue capturado por tropas estadounidenses durante una redada en Caracas, llegó el lunes a Nueva York bajo fuertes medidas de seguridad antes de su comparecencia ante el tribunal por una serie de cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El expresidente, que vestía un uniforme de prisión color canela y zapatos naranja, que se encontraba escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue trasladado en helicóptero a un helipuerto de Manhattan cerca del juzgado federal.

¿Quién defenderá a Maduro?

Documentos judiciales indican que el líder venezolano estará representado por Barry Pollack, un abogado litigante estadounidense que representa al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien negoció su acuerdo de culpabilidad el verano pasado. Pollack presentó una notificación de comparecencia el lunes como abogado de Maduro en el caso de narcotráfico, antes de la audiencia.

¿Quién es Barry Pollack, el abogado de Maduro?

Barry Pollack, abogado de Harris St. Laurent & Wachsler LL, es ampliamente reconocido como uno de los principales abogados litigantes de Estados Unidos. Uno de sus logros más significativos fue la negociación de un acuerdo de culpabilidad que dio como resultado la liberación inmediata de Julian Assange de prisión por cargos de espionaje, después de una saga legal de casi 15 años.

Un abogado como Barry maneja regularmente asuntos que involucren acusaciones de irregularidades relacionadas con delitos financieros y comerciales, corrupción pública y seguridad nacional, incluso casos que se encuentren relacionados con temas de violaciones antimonopolio y fraude en contrataciones gubernamentales y fraudes relacionados con valores, impuestos, atención médica o servicios bancarios y financieros, de acuerdo a su perfil.

Cuenta con más de 30 años de experiencia representando a particulares, incluyendo ejecutivos y a los funcionarios gubernamentales, así como a corporaciones, en juicios e investigaciones de persecución mediática.

¿Cuáles son los cargos del expresidente de Venezuela?

Estados Unidos presentó acusaciones formales contra Maduro y sus aliados de haber abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos durante 25 años.

Maduro fue imputado por cargos como conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras. El caso fue presentado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, una oficina del Departamento de Justicia famosa por su férrea independencia y sus procesos judiciales enérgicos.