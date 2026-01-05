¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro y a qué se dedican?

El presidente de Venezuela tiene un hijo biológico y tres hijastros, varios de ellos vinculados a la política, el sistema judicial y rodeados de controversias

Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, es padre de un hijo biológico y padrastro de tres más, hijos de su esposa, la primera dama Cilia Flores. Aunque algunos mantienen un perfil discreto, varios de ellos han estado bajo el escrutinio público por su cercanía con el poder político y por señalamientos de corrupción y lujos.

¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro?

El hijo biológico del mandatario es Nicolás Maduro Guerra, conocido popularmente como “Nicolasito”. Nacido en 1990, es economista de formación y ha desarrollado una carrera política dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Ha sido diputado de la Asamblea Nacional y ha ocupado distintos cargos dentro del aparato gubernamental. Además, ha sido sancionado por Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y vínculos con el régimen venezolano.

Por otro lado, Maduro es padrastro de Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, hijos de Cilia Flores de una relación anterior. Walter Gavidia es el más conocido de ellos; se desempeñó como juez penal en Caracas y ha sido señalado en investigaciones periodísticas por presuntos actos de corrupción y un estilo de vida ostentoso.

Yosser Gavidia Flores estudió Derecho en la Universidad Santa María y ha mantenido un perfil más bajo, aunque su nombre ha aparecido en reportes relacionados con presuntas irregularidades. En tanto, Yoswal Gavidia Flores es comunicador social y ha estado ligado a actividades mediáticas y políticas, también con menciones ocasionales en medios por su cercanía con el poder.

La familia del presidente venezolano ha sido objeto constante de atención internacional, especialmente en el contexto de sanciones, denuncias de corrupción y el debate sobre el uso del poder en el país sudamericano.