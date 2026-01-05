Tensión en Caracas, Venezuela: reportan otra vez disparos en el Palacio de Miraflores

Palacio de Miraflores Soldados custodian los alrededores de la sede presidencial venezolana

Venezuela sigue siendo noticia. Hoy se reportó una secuencia de detonaciones en el centro de Caracas. Ráfagas de disparos se escucharon en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Poder Ejecutivo venezolano, en un contexto político marcado por una tensión extrema tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes difundidos en la red social X y confirmados por la Agencia EFE, los disparos se concentraron en los alrededores del complejo presidencial. Imágenes compartidas por usuarios muestran movimientos irregulares de cuerpos de seguridad y una rápida reacción en el perímetro del palacio.

¿Qué pasa en el Palacio de Miraflores en Venezuela?

Una primera explicación, citada de manera extraoficial, apunta a que las fuerzas del orden venezolanas habrían abierto fuego contra drones no identificados que sobrevolaban la zona.

El episodio se produjo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara como un “momento extraordinario en la historia” la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación de fuerzas especiales.

En declaraciones a NBC News, Trump sostuvo que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, aunque sí con redes criminales vinculadas al narcotráfico y la migración forzada.

Desde Washington, el mandatario aseguró que la salida de Maduro podría traducirse en una reducción de los precios del petróleo y anticipó un eventual regreso de compañías petroleras estadounidenses a Venezuela en un plazo menor a 18 meses, aunque reconoció que el proceso implicará inversiones millonarias y complejas decisiones políticas.

¿Qué pasará en Venezuela tras la captura de Maduro?

Trump confirmó que la coordinación de la transición en Venezuela estará a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del asesor Stephen Miller, con la participación del vicepresidente JD Vance. El presidente estadounidense subrayó que tendrá la última palabra en las decisiones clave y afirmó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está cooperando con el nuevo escenario político.

Rubio precisó que la gestión se realizará desde un enfoque de políticas públicas y seguridad nacional, mientras Trump reiteró que Estados Unidos está “al cargo” del país y lanzó advertencias directas sobre las consecuencias de no seguir el rumbo marcado desde Washington.