Karoline Leavitt: “EU mantiene máxima influencia sobre el gobierno venezolano”

Karoline Leavitt: “Estados Unidos mantiene máxima influencia sobre el gobierno venezolano”

En rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó la postura del presidente Donald Trump, quien afirmó que Venezuela es un país que “ya no enviará drogas ilegales a EU”.

“No traficarán con personas ni con cárteles criminales para asesinar a ciudadanos estadounidenses, como lo han hecho en el pasado. El presidente está implementando plenamente su política exterior de paz a través de la fuerza”, señaló Leavitt.

La portavoz utilizó estos argumentos para justificar que la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Nicolás Maduro está alineada con las políticas prometidas por Trump durante su administración.

Leavitt también explicó que “el Gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global en beneficio del país”, y añadió que se ha contratado a “los principales comercializadores de materias primas del mundo para ejecutar las ventas del crudo y de productos derivados, así como para brindar apoyo financiero”.

Estas declaraciones se producen después de que el Gobierno de Estados Unidos capturara dos petroleros vinculados a Venezuela, uno de ellos presuntamente con una carga de dos millones de barriles de petróleo, y de que Trump anunciara un convenio con Caracas para comercializar entre 30 y 50 millones de barriles de hidrocarburos.

La portavoz puntualizó que el petróleo derivado de este pacto sería “crudo sancionado y almacenado a bordo de buques”, y agregó que el Gobierno interino venezolano no ha confirmado ningún marco de acuerdo en este terreno, aunque “ha accedido a liberar” esta materia prima y que “llegará a EU muy pronto”.