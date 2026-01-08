Atacan con explosivo a Gladys Aurora López, diputada opositora del Parlamento de Honduras

Lanzan artefacto explosivo contra una diputada opositora del Parlamento de Honduras La legisladora opositora resultó lesionada (EDWIN NUÑES Y DANIEL ESPINOZA/EFE)

La diputada opositora Gladys Aurora López fue atacada con un artefacto explosivo cuando se disponía a ingresar al Congreso Nacional de Honduras, en medio de una jornada marcada por tensión política, disturbios en la vía pública y una fuerte presencia policial y militar en la zona.

Captan en video el ataque contra Gladys Aurora López

Gladys Aurora López, diputada del Partido Nacional al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y exlegisladora del Congreso Nacional, resultó lesionada por el ataque en la espalda y el cuello mientras ofrecía declaraciones a medios de comunicación en los alrededores del hemiciclo.

El atentado ocurrió minutos antes de una sesión convocada por el presidente del Congreso, Luis Redondo, para someter a votación una moción relacionada con el recuento de votos de las elecciones generales. A esa convocatoria acudieron diputados de oposición de los partidos Nacional y Liberal, quienes buscaban dejar constancia de su rechazo a la iniciativa.

Pese al blindaje de seguridad, los disturbios comenzaron desde antes en los bajos del Congreso Nacional. En ese contexto, el artefacto fue lanzado desde el exterior del recinto, de acuerdo con las versiones oficiales.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el artefacto detona a pocos metros de un ascensor en la parte posterior del Congreso, mientras diputados del Partido Nacional acompañaban al jefe de bancada, Tomás Zambrano, quien brindaba declaraciones a la prensa.

¿Cómo está Gladys Aurora López?

Tras la explosión, López cayó al suelo y fue auxiliada por personas que se encontraban en el lugar. Testigos la vieron consciente, aunque con visibles afectaciones, principalmente a nivel auditivo. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de la capital para atender quemaduras y lesiones en la espalda, la cabeza y el cuello.

La diputada relató que presentaba fuertes dolores, mareos, problemas auditivos y posibles afectaciones en la vista. En un audio difundido tras el incidente, señaló que no podía escuchar con uno de sus oídos y que el impacto la impulsó violentamente, sin lograr identificar con precisión la naturaleza del objeto que explotó.

La agresión fue condenada de inmediato por legisladores del Partido Nacional. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció la apertura de una investigación para identificar al responsable del ataque.