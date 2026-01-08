Trump arremete contra repúblicanos que votaron por resolución contra intervenciones en Venezuela

Trump arremete contra repúblicanos que votaron por resolución contra intervenciones (X)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra los cinco senadores que votaron junto a la bancada demócrata para aprobar una resolución conjunta que busca bloquear futuras incursiones en Venezuela, una medida que consideró intenta arrebatarle al jefe de Estado “la facultad de luchar y defender” al país.

“Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que votaron junto con los demócratas en un intento de arrebatarnos la facultad de luchar y defender a EU, Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás”, enfatizó Trump en su red Truth Social nombrando a los cinco miembros de su partido que votaron a favor.

“Esta votación perjudica gravemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos, limitando la autoridad del presidente como comandante en jefe”, agregó Trump, que consideró que la ley de Poderes de Guerra, aprobada en 1973 para que el Congreso controle la capacidad de un presidente para desplegar tropas es “inconstitucional” por vulnerar el artículo II de la Carta Magna que establece los poderes del jefe de Estado.

Aunque la aprobación en el Senado supone un primer paso significativo, para ser vinculante la resolución debería ser aprobada también por la Cámara Baja, donde los republicanos también tienen una pequeña mayoría, y ser firmada después por el propio Trump, que de seguro la vetaría.

Para anular el veto, ambas Cámaras deberían volver a aprobar la resolución, pero por una mayoría de dos tercios. (Con información de EFE)